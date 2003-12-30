نقاشي ايران در كنار آثار هنرمندان مطرح اروپايي عرضه شد

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" همايش هنرهاي زيباي سال 2003 با نمايش آثار 22 هنرمند از کشورهاي استراليا ، فرانسه ، مجارستان ، ايران ، اسلواکي، ايلات متحده و اسرائيل در گالري لايمز کومارنو کشور اسلواکي به نقطه اوج فعاليت هاي خود رسيد .

پوهه جعفري نجد هنرمندي ايراني است که از بين متقاضيان شرکت دراين همايش از سراسر دنيا توسط هيئت انتخاب همايش برگزيده شده است . وي در رشته هاي نقاشي و طراحي لباس در ايران تحصيل کرده است و در آثارش از گستره وسيعي از رنگ ها و موضوعات بهره مي برد .

وي درسال 1995 ميلادي از دانشگاه آزاد اسلامي درشته نقاشي و يکسال بعد از دانشگاه الزهرا در رشته طراحي پارچه و لباس فارغ التحصيل شد . اين هنرمند سپس تحصيلات خود را رد رشته نقاشي در دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد و موفق به دريافت درجه فوق ليسانس از اين دانشگاه شد .

جعفري تا کنون موفق به دريافت سه جايزه بين المللي هنري از کشور هاي امريکا وايتاليا شده است . جايزه افتخاري هنر نقاشي درسال 1998 از امريکا ، مدرک بهترين جوايز نمايشي جهان هنر معاصر از امريکا درسال 1999 و مدرک بهترين طراح ايراني از سفارت ايتاليا درتهران از جمله اين جوايزند .

کليه برنامه ها و فعاليت هاي اين همايش بين المللي به علاوه مصاحبه هايي با هنرمندان کشور هاي منتخب توسط تلوزيون هاي ملي اسلواکي و مجارستان پوشش داده مي شود .همايش امسال که نهمين دوره آن است شامل سه هفته نقاشي و سپس برپايي نمايشگاه آثار گروه هنرمندان بين المللي شرکت کرده در آن مي شود .

از ديگر هنرمندان شرکت کرده در اين همايش مي توان به سانتو سرني ، گيوري دولان ، الکس کراسنيک ، برنارد اف پراکو و جانا ترنکا اشاره کرد .



