  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۰۵

حضور هنرمندان ايراني در سطح بين المللي

نقاشي ايران در كنار آثار هنرمندان مطرح اروپايي عرضه شد

نقاشي ايران در كنار آثار هنرمندان مطرح اروپايي عرضه شد

با پذيرفته شدن آثار پوهه جعفري نجد در همايش بين المللي نقاشي اسلواكي ، آثار اين نقاش ايراني در كنارآثارهنرمندان مطرح كشور هاي اروپايي قرار گرفت .

به گزارش خبرنگارهنري " مهر" همايش هنرهاي زيباي سال 2003 با نمايش آثار 22 هنرمند از کشورهاي استراليا ، فرانسه ، مجارستان ، ايران ، اسلواکي، ايلات متحده و اسرائيل در گالري لايمز کومارنو کشور اسلواکي به نقطه اوج فعاليت هاي خود رسيد .

پوهه جعفري نجد هنرمندي ايراني است که از بين متقاضيان شرکت دراين همايش از سراسر دنيا توسط هيئت انتخاب همايش برگزيده شده است . وي  در رشته هاي نقاشي و طراحي لباس در ايران تحصيل کرده است و در آثارش از گستره وسيعي از رنگ ها و موضوعات بهره مي برد .

وي درسال  1995 ميلادي از دانشگاه آزاد اسلامي درشته نقاشي و يکسال بعد از دانشگاه الزهرا در رشته طراحي پارچه و لباس فارغ التحصيل شد . اين هنرمند سپس تحصيلات خود را رد رشته نقاشي در دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد و موفق به دريافت درجه فوق ليسانس از اين دانشگاه شد .

جعفري تا کنون موفق به دريافت سه جايزه بين المللي هنري از کشور هاي امريکا وايتاليا  شده است . جايزه افتخاري هنر نقاشي درسال 1998 از امريکا ، مدرک بهترين جوايز نمايشي جهان هنر معاصر از امريکا درسال 1999 و مدرک بهترين طراح ايراني از سفارت ايتاليا درتهران از جمله اين جوايزند .

کليه برنامه ها و فعاليت هاي اين همايش بين المللي به علاوه مصاحبه هايي با هنرمندان کشور هاي منتخب  توسط تلوزيون هاي ملي اسلواکي و مجارستان پوشش داده مي شود .همايش امسال  که نهمين دوره آن است شامل  سه هفته نقاشي و سپس برپايي نمايشگاه آثار گروه هنرمندان بين المللي شرکت کرده در آن  مي شود .

از ديگر هنرمندان شرکت کرده در اين همايش مي توان به سانتو سرني ، گيوري دولان ، الکس کراسنيک ، برنارد اف پراکو و جانا ترنکا اشاره کرد .

 

 

 

کد مطلب 48225

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها