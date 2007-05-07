آثار امام خمینی(ره) به 22 زبان دنیا منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی خسروی با اشاره به عملکرد این موسسه در نشر کتب و نظارت بر انتشار آثار مرتبط با امام خمینی (ره) گفت: بیش از 500 اثر تا به حال درباره شخصیت، عقاید و افکار بنیان گذار جمهوری اسلامی در کشور منتشر کرده ایم که از این بین حداقل 276 عنوان کتاب به زبان های خارجی ترجمه و در دنیا منتشر شده است. بسیاری از این آثار به زبان عربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، ترکی، تاجیک و اردو به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد : یکی از مهم ترین آثاری که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) تدوین و برای اولین بار در کشور منتشر شده و طی دو روز گذشته به نمایشگاه بین المللی کتاب رسیده تا در معرض استفاده مخاطبان قرار بگیرد، اسناد مبارزات امام خمینی به روایت ساواک است. کتاب امام در آینه اسناد 22 جلد و حاصل حداقل 7 سال تحقیق و پژوهش بر روی اسناد باقی مانده از ساواک است. در این کتاب اسناد مبارزات امام خمینی (ره) از سال 1335 تا 1357 در 41 سرفصل به همراه اسامی کلیه اماکن و اشخصا مرتبط با آنها در طول مبارزات از نگاه ساواک آمده است.

آثار امام خمینی (ره) در نمایشگاه بیستم کتاب در سه غرفه عمومی، بین الملل و کودک و نوجوان توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) عرضه شده است.