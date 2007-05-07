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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی اعلام کرد :

آثار امام خمینی(ره) به 22 زبان دنیا منتشر شده است

معاون فرهنگ و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت : آثار بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران تاکنون به 22 زبان خارجی در سطح دنیا منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد علی خسروی با اشاره به عملکرد این موسسه در نشر کتب و نظارت بر انتشار آثار مرتبط با امام خمینی (ره) گفت: بیش از 500 اثر تا به حال درباره شخصیت، عقاید و افکار بنیان گذار جمهوری اسلامی در کشور منتشر کرده ایم که از این بین حداقل 276 عنوان کتاب به زبان های خارجی ترجمه و در دنیا منتشر شده است. بسیاری از این آثار به زبان عربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، ترکی، تاجیک و اردو به چاپ رسیده است.

وی اضافه کرد : یکی از مهم ترین آثاری که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) تدوین و برای اولین بار در کشور منتشر شده و طی دو روز گذشته به نمایشگاه بین المللی کتاب رسیده تا در معرض استفاده مخاطبان قرار بگیرد، اسناد مبارزات امام خمینی به روایت ساواک است. کتاب امام در آینه اسناد 22 جلد و حاصل حداقل 7 سال تحقیق و پژوهش بر روی اسناد باقی مانده از ساواک است. در این کتاب اسناد مبارزات امام خمینی (ره) از سال 1335 تا 1357 در 41 سرفصل به همراه اسامی کلیه اماکن و اشخصا مرتبط با آنها در طول مبارزات از نگاه ساواک آمده است.

آثار امام خمینی (ره) در نمایشگاه بیستم کتاب در سه غرفه عمومی، بین الملل و کودک و نوجوان توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) عرضه شده است.

کد مطلب 482251

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