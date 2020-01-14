عزتاله علیزاده معاوان اجرای سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که سینماگران حاضر در این دوره جشنواره برای خدمات لابراتوآری به کدامیک از لابراتوآرها میتواند مراجعه کنند، گفت: در حال حاضر ۵ لابراتوآر روشنا، آریا، گسترش، ایران نوین و فام جزو لابراتوآرهای به روز کشور به شمار میرود که سینماگران برای خدمات لابراتوآری آثار خود از جمله دریافت نسخه دیسیپی و یا خدمات پس از تولید به این ۵ لابراتوآر مراجعه میکنند.
وی با بیان اینکه در مقررات جشنواره فیلم فجر آمده است که آثار انتخاب شده برای حضور در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر باید نسخه دیسیپی خود را به دبیرخانه ارائه کنند، تاکید کرد: جشنواره فیلم فجر هیچ لابراتوآری را برای همکاری در جشنواره فیلم فجر انتخاب نکرده است و در صورتی که فیلمی زمان کمی برای دریافت نسخه دیسیپی داشته باشند، دبیرخانه جشنواره یک لابراتوآر را در حد توصیه به صاحبان فیلمها معرفی میکند.
معاون اجرایی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر توضیح داد: بهطور طبیعی کارهای پس از تولید فیلمها در لابراتوآرها انجام میشود و صاحبان فیلمها از همان لابراتوآرها نسخه دیسیپی خود را دریافت میکنند، تاکید میکنم لابراتوآرها توسط تهیهکنندگان انتخاب میشوند و دبیرخانه جشنواره هیچ لابراتوآری را برای دریافت نسخه دیسیپی انتخاب نمیکند.
علیزاده در پایان گفت: پنج لابراتوآری که نام برده شده است، مجوز کار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کردهاند و از لحاظ فنی در شرایط خوبی هستند و به همین دلیل صرفاً بهعنوان توصیه به فیلمسازان معرفی میشوند.
نظر شما