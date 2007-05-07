برای نخستین بار تفاله چغندر قند در بورس کشاورزی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، تالار معاملات بورس کشاورزی دوشنبه 17 اردیبهشت 86 شاهد عرضه 101 هزار و 320 تن کالا شامل تفاله چغندر قند، جو، ذرت و کنجاله بود.

بر اساس این گزارش، امروز یک هزار و 485 تن کالا شامل یک هزار و 205 تن ذرت ،145 تن کنجاله ، 115 تن جو و 20 تن تفاله چغندر قند به ارزش 3 میلیارد و 738 میلیون و 665 هزار ریال در تالار به فروش رفت.

در گروه چغندر قند، 70 تن تفاله چغندر قند اصفهان بر روی تابلوی عرضه رفت که 20 تن آن به قیمت هر کیلو 2 هزار ریال و به ارزش 40 میلیون ریال خریداری شد.

کارگزاران بورس کالای کشاورزی درگروه ذرت، 6 هزار و 840 تن ذرت دانه ای برزیل و ذرت شکسته قزوین عرضه کردند که یک هزار و 205 تن آن ، به ارزش 3 میلیارد و 62 میلیون و 965 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت. هر کیلو ذرت دانه ای برزیل و ذرت شکسته قزوین به قیمت 2560 و 2007 ریال در این گروه به فروش رفت .

در گروه کنجاله شاهد عرضه 44 هزار و 310 تن کنجاله سویای برزیل و کنجاله پالم مالزی بود که 145 تن آن شامل 125 تن کنجاله سویا و 20 تن کنجاله پالم به ارزش 396 میلیون و 950 هزار ریال خریداری شد.

همچنین در این گروه هر کیلو کنجاله سویا پلیت برزیل و کنجاله پالم مالزی به قیمت 2950 و 1320 ریال مورد معامله قرار گرفت. درگروه جو نیز 50 هزار و 100 تن جو دامی داخلی عرضه شد که 115 تن آن ، به ارزش 238 میلیون و 750 هزار ریال توسط مشتریان خریداری شد. در این گروه هر کیلو جو دامی مرودشت و خوزستان به قیمت 2050 و 2250 ریال خریداری شد.