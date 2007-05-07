درخواست ایرانیان مقیم دبی برای ایجاد شعبه بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بورس، علی صالح آبادی گفت : تحقق چنین مساله ای به استفاده از سرمایه های ایرانیان مقیم کشورهای دیگر و ایجاد تقاضا برای سهام شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی منجر شود.

وی در تشریح راه کارهای توسعه بورس و ایجاد کشش برای خصوصی سازی افزود : بورس ایران هم اکنون 43 میلیارد دلار ارزش دارد که در مقایسه با بورس های دیگر ارزش زیادی نیست و اگر می خواهیم به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شویم ، یکی از ابعاد آن بازار بورس است که باید به آن توجه ویژه ای شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد : یکی از راه کارهای توسعه بورس ، تقویت سرمایه گذاری خارجی است که مجموعه ای از عوامل در آن موثرند .

وی خاطرنشان کرد : در زمینه سرمایه گذاری خارجی تنها یک آیین نامه وجود دارد که به سرمایه گذاران خارجی اجازه ده درصد سرمایه گذاری در یک شرکت را می دهد که البته تا سه سال هم حق خروج سرمایه خود را نخواهند داشت .

صالح آبادی تاکید کرد : در این زمینه قوانین ناقص است و باید قوانین شفاف و روشن در مجلس و آیین نامه های لازم در هیات دولت تصویب شود تا تصویر روشنی از سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم و همه دستگاه ها تکلیف خود را راجع به این موضوع بدانند .

وی اجازه فعالیت بانک های خارجی در کشور را به عنوان راه کار دیگری برای تقویت بورس توصیف کرد و گفت : در کشورهای دیگر صندوق هایی وجود دارد که سرمایه مردم را می گیرند و به وکالت از آنان در بازار بورس خرید و فروش می کنند و با توجه به آشنا نبودن بسیاری از اشخاص با بورس این صندوق ها می توانند در این زمینه بسیار موثر باشند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که درگذشته با توجه به عدم امکان عرضه سهام شرکت های بزرگ دولتی ، انتظار بزرگ شدن بورس را نداشتیم یاداور شد: ابلاغیه مقام معظم رهبری راه جدیدی را برای بازار ایجاد کرد و با محور قرار گرفتن بورس ، اهمیت و اعتبار این بخش در اقتصاد کشور به طور ویژه مورد توجه قرار گرفت .

صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بورس تا چه حد از عوامل محیطی و بیرونی تاثیر پذیر است گفت : تاثیر پذیری بورس ها از تحولات سیاسی و ا جتماعی در همه کشورها امری طبیعی است اما باتلاش های سازمان بورس و اوراق بهادار در دو سال اخیر این قضیه خیلی کم رنگ شده است .

وی دارایی خوب را واجد سه ویژگی بازدهی مناسب ، ریسک معقول و نقد شوندگی بالا توصیف کرد و گفت : بازار بورس قابلیت تبدیل سهم به پول را دارد و بازدهی در اثر سیاست های اقتصادی و فعالیت های شرکت ها ایجاد می شود .

وی درباره بازده بورس و تاثیر آن در جلب سهام داران جدید تصریح کرد : سهام داران از دو نوع سود شامل سود نقدی و سود ناشی از افزایش قیمت سهام بهره مند می شوند و سهام داران باید شاخص قیمت و بازده نقدی را ملاک تصمیم گیری های خود قرار دهند که در سال 1385 بازده بورس به طور میانگین 16 درصد بوده است .

صالح آبادی در پاسخ به این سوال که آیا راه کاری برای ایجاد کشش زمینه لازم برای عرضه سهام شرکت های بزرگ در نظر گرفته شده است پاسخ داد : در همه جای دنیا از خدمات شرکت های تامین سرمایه استفاده می شود و در قابت این شرکت ها ، ارائه کننده بالاترین قیمت برنده می شود و آن شرکت موظف به عرضه سهام در بورس است و اگر سهام به فروش نرفت این شرکت موظف به خریدن شرکت هاست .

وی با تاکید بر این که به این ترتیب دیگر دولت یا سازمان خصوصی سازی در قیمت گذاری نقشی نخواهد داشت یاداور شد :به زودی مجوز فعالیت نخستین شرکت صادر می شود که حداقل سرمایه آن 100 میلیارد تومان است.