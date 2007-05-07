کتابخانه های عمومی استان تهران 60 میلیارد تومان کتاب می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ابتدا گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه های عمومی استان تهران ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به جمعیت تقریبی 2/13 میلیون نفری این استان، شکاف موجود در سرانه 5/6 متر مربعی موجود (برای هر هزار نفر) در مقایسه با 28 متر مربعی مطلوب، بسیار زیاد توصیف شده و بر لزوم اضافه شدن حداقل 236 هزار متر مربع دیگر به فضای کتابخاوانی تاکید شده بود.

این گزارش در خصوص منابع کتابی نیز، سرانه تقریبی موجود کتاب را یک نسخه برای 11 نفر برآورد کرده است که این رقم باید به 5/1 نسخه برای هر نفر برسد. گزارش، کمبود منابع کتابی کتابخانه های عمومی استان تهران را نیز 15 میلیون جلد و هزینه مورد نیاز برای خرید و ارسال کتاب های مورد نیاز را 60 میلیارد تومان برآورد کرده است.

گزارش انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران می افزاید: در حال حاضر به دلایل زیر کمتر از 20 درصد ظرفیت و توان کتابخانه های موجود مورد استفاده قرار می گیرد؛ 1- کمبود 850 هزار جلد کتاب که برای آن سه میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار نیاز است. 2- کمبود حداقل 178 رایانه که نیازمند 124 میلیون تومان اعتبار است. 3- فرسودگی نزدیک به 30 درصد وسایل و تجهیزات کتابخانه ای موجود.4- نامناسب بودن وضعیت گرمایشی و سرمایشی و مسائلی از این دست.

علی غیاثی ندوشن مدیر کل امور انجمن ها و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این جلسه در سخنانی کوتاه با تائید مشکلات فوق و تاکید بر حل فوری آنها، نسبت به وصول بدهی های نیم درصدی شهرداری با توجه به وظیفه قانونی وزارت کشور در ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد.

وی همچنین از همکاری تنگاتنگ اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران و و شورای شهر خبر داد و گفت: رسول خادم رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران درباره پیگیری موضوع ساخت 17 کتابخانه عمومی توسط شهرداری تهران به ما قول مساعد داده است.

گفتنی است مسئولان شهرداری تهران سال گذشته در جلسه ای با اعضای انجمن کتابخانه های عمومی این شهر قول واگذاری 17 قطعه زمین را در نقاط مختلف تهران به منظور ساخت کتابخانه های عمومی به این اعضا دادند.

ناصر شفیعی مدیر پیشین امور کتابخانه های عمومی استان تهران و عضو افتخاری این انجمن نیز در سخنانی بر لزوم تلاش برای وصول بدهی های نیم درصدی شهرداری به کتابخانه های عمومی تاکید کرد و گفت: هیچ برنامه ای نمی تواند بدون بودجه تحقق یابد حتی بحث طرح جامع کتابخانه های استان تهران نیز بدون پول اجرایی نیست.

علی وحید هنری کارشناس امور کتابخانه های عمومی فرمانداری تهران و عضو جدید انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران نیز آمادگی فرمانداری این شهر را برای کمک به اعضای انجمن در جهت وصول بدهی های نیم درصدی شهرداری اعلام کرد و گفت: ما در این رابطه هر کاری از دست مان برآید انجام می دهیم.

معتمدی آذر دیگر عضو جدید انجمن نیز در سخنانی نسبت به برگزاری جلسه مشترک اعضای با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و علی عسگری رئیس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران در خصوص بدهی های نیم درصدی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد.