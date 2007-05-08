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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۱۷

59 انجمن فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی فعال است

آذربایجان غربی - خبرگزاری مهر : مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت : در حال حاضر 59 انجمن ادبی ، فرهنگی و هنری در استان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن غفاری آذر صبح امروز در جمع اصحاب فرهنگ و هنر چالدران در مجتمع فرهنگی هنری این شهر اظهار داشت :  23 انجمن  ادبی ، 11 انجمن خوشنویسان ، 17 انجمن نمایشی ، 7 انجمن تخصصی و یک  انجمن موسیقی  در استان فعال هستند که زیر نظر  اداره کل  فرهنگ و ارشاد  اسلامی فعالیت می کنند . 

وی با بیان اینکه در حال حاضر انجمن های قرآن و نهج البلاغه در استان به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند، افزود : امسال با هدف توسعه  فعالیت های  دینی انجمن  های قرآن و نهج البلاغه در آذربایجان غربی راه اندازی شده و فعالیت خود را به صورت رسمی  آغاز خواهند کرد .

امام جمعه چالدران نیز در این جلسه با انتقاد از کمبود امکانات فرهنگی در چالدران خاطرنشان کرد : هنرمندان این شهرستان به دلیل نبود امکانات فرهنگی و هنری قادر به فعالیت مناسب در این عرصه ها نیستند.

در ادامه  این نشست جمعی از هنرمندان مشکلات خود را با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در میان گذاشتند .

کد مطلب 482259

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