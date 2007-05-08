59 انجمن فرهنگی و هنری در آذربایجان غربی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن غفاری آذر صبح امروز در جمع اصحاب فرهنگ و هنر چالدران در مجتمع فرهنگی هنری این شهر اظهار داشت : 23 انجمن ادبی ، 11 انجمن خوشنویسان ، 17 انجمن نمایشی ، 7 انجمن تخصصی و یک انجمن موسیقی در استان فعال هستند که زیر نظر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند .

وی با بیان اینکه در حال حاضر انجمن های قرآن و نهج البلاغه در استان به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند، افزود : امسال با هدف توسعه فعالیت های دینی انجمن های قرآن و نهج البلاغه در آذربایجان غربی راه اندازی شده و فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز خواهند کرد .

امام جمعه چالدران نیز در این جلسه با انتقاد از کمبود امکانات فرهنگی در چالدران خاطرنشان کرد : هنرمندان این شهرستان به دلیل نبود امکانات فرهنگی و هنری قادر به فعالیت مناسب در این عرصه ها نیستند.

در ادامه این نشست جمعی از هنرمندان مشکلات خود را با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در میان گذاشتند .

