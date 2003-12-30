سطح زير كشت پنبه در استان اصفهان 20 درصد افزايش يافت

معاون تحقيقات و آموزش جهاد کشاورزي استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب، سطح زير کشت پنبه در استان اصفهان را در سالجاري حدود چهار هزار287 هکتار ذکر کرد و گفت: در سال جاري سطح زير کشت پنبه در مقايسه با سال گذشته بيش از 600 هکتار افزايش داشته است.

احمد جعفري توليد پنبه در استان اصفهان را در سالجاري حدود 13 هزارو 23 تن ذکر کرد و افزود: اين در حالي است که ميزان توليد پنبه در سال گذشته حدود 10 هزار و 642 تن بوده است.

به گفته وي عملکرد در هکتار در سال جاري سه هزار و 38 کيلوگرم بوده است در حاليکه اين ميزان در سال گذشته حدود دو هزار و 685 کيلوگرم بود.

جعفري با اشاره به اينکه حدود 40 درصد صنايع نساجي در سطح کشور مربوط به استان اصفهان است گفت: کارخانه هاي نساجي داخل استان از نظر مقدار و نوع الياف نياز داخل را تامين نمي کنند و کارخانجات هر ساله نياز خود را از طريق ساير استانها مانند خراسان ، يزد و گلستان تامين مي کنند .

وي طرح افزايش توليد پنبه را با احداث 38 مزرعه پنبه يکي از برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان براي افزايش توليد پنبه ذکر کرد .



