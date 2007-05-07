به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر انصاری مدیر کل دفتر امور اجرایی امروز درباره ضرورت تدوین بانک اطلاعاتی مذکور گفت : در حال حاضر با توجه به فقدان وجود یک سامانه اطلاعاتی منسجم، برخی از طرح های IT به طور موازی در دستگاه های مختلف انجام می شود. از سوی دیگر علاوه بر وجود طرح های نیمه کاره در حوزه IT ، طرح هایی نیز وجود دارند که با انجام بازنگری های کلی قابل استفاده هستند.

وی ادامه داد : بنابراین تدوین بانک اطلاعاتی جامع IT کشور در سطح کلان می تواند از انجام پروژه های موازی جلوگیری کرده و در عین حال باعث تسریع توسعه IT در کشور شود.

مدیر کل دفتر امور اجرایی ضمن بیان این مطلب در زمینه هدف اجرای این طرح گفت : با تدوین سامانه مذکور، استفاده از نتایج پروژه هایی که در گذشته به انجام رسیده است نیز میسرمی شود و با توجه به محدودیت بودجه در حوزه فناوری اطلاعات باعث جلوگیری از اتلاف هزینه خواهد شد. از سوی دیگر تدوین این سامانه با صرفه جویی در زمان، موجب دستیابی به مدیریت کارآمد طرح های IT کشور با استفاده از اعتبارات محدود است.

وی در خصوص جزئیات طرح سامانه اطلاعاتی IT کشور خاطر نشان کرد : بانک اطلاعاتی مذکور شامل فهرست جامعی از طرح های IT کشور است که آخرین مرحله پیشرفت آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد و با معرفی مدیران و نیروی انسانی طرح، زمینه را برای انتخاب نیروی انسانی متخصص و متناسب با پروژه های مورد نظر فراهم می کند.

مدیر کل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات تدوین سامانه اطلاعاتی جامع IT کشور را یکی از اولویت های مهم این دفتر دانست و گفت : از جمله مشخصات طرح مذکور به روز رسانی مداوم آن است که مستلزم همکاری کلیه دستگاههای کشور است.

بر اساس این گزارش طرح هایی که به طور عمده در این سامانه اطلاعاتی قرار می گیرند شامل کلیه طرح های فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، مرکز مخابرات ایران، پروژه های مرتبط با طرح تکفا و مجموع پروژه های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی اجرایی و مطالعاتی کلیه دستگاه های دولتی است.