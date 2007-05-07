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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

همایش تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

ششمین همایش تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران 19 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود از خدمات علمی 10 استاد پیشکسوت این دانشگاه تقدیر خواهد شد.

در ششمین دوره این همایش دکتر محسن نفیسی متخصص بیماریهای داخلی، دکتر محمد علی مولوی متخصص ژنتیک پزشکی، دکتر محمد اسماعیل تشید متخصص بیهوشی، دکتر  حسن عسگری شیرازی متخصص پزشکی هسته ای، دکتر جلال الدین شریفی متخصص بیماریهای کودکان، دکتر منصور جمالی زواره متخصص پاتولوژی، دکتر جلال سید فرشی متخصص جراحی، دکتر عبدالوهاب منوچهری متخصص انگل شناسی، دکتر باقر شاهوردیانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و طلعت شهریاری متخصص روان پرستاری مورد تقدیر قرار می گیرند.

این همایش توسط جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 482262

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