به گزارش خبرگزاری مهر، امور رسانه‌ای موسسه توسعه تصویر شهر اعلام کرد این برنامه با مشارکت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود و نمایش "رقص با دوربین" به کارگردانی سمیرا سینایی درباره زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای خسرو سینایی از جمله بخش‌های برنامه است.



"رقص با دوربین" از تولیدات موسسه توسعه تصویر شهر است که در آن بخش‌هایی از فیلم‌های ساخته شده سینایی در کنار گفتگو با اعضاء خانواده سینایی، مهدی احمدی (بازیگر)، محمدابراهمیم جعفری (نقاش)، غلامحسین نامی (نقاش) و لوریس چکناوارایان (موسیقیدان) به تصویر کشیده شده و زندگی هنری و سبک و سیاق کاری وی مرور می‌شود.



در بخش‌ دیگر این فیلم مستند، سینایی با حضور در خانه پدری در ساری به روایت بخش‌هایی از زندگی خود می‌پردازد. گفتگوی حمید فرخ‌نژاد با این فیلمساز درباره چگونگی شکل‌گیری ایده‌ها و تبدیل آن به فیلم نیز بخش دیگری از مستند 50 دقیقه‌ای "رقص با دوربین" است. در ساخت این فیلم فریدون شیردل به عنوان تصویربردار، آرش رصافی به عنوان تدوینگر و مهرداد اسکویی به عنوان مشاور حضور داشته‌اند.



برنامه نکوداشت خسرو سینایی روز نوزدهم اردیبهشت از ساعت 30/18 تا 30/20 در فرهنگسرای هنر برگزار می‌شود و ورود برای همه علاقمندان آزاد است.

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