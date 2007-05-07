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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۱۲

موزه مشروطه اواخر سال 86 به بهره برداری می رسد

مرمت و ساماندهی موزه مشروطه آغاز شده و به گفته رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، این موزه تا پایان سال 86 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابهری افزود: از جمله اقدامات صورت گرفته به منظور پیشبرد اهداف مورد نظر به منظور ساماندهی موزه مشروطه، عقد قرارداد با مشاور طرح بود که تحقق یافت و در حال حاضر گروهی از کارشناسان معماری و مرمت فعالیت خود را به منظور ساماندهی ساختمان تاریخی مشروطه آغاز کرده اند.

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس رایزنی های صورت گرفته، فضای کالبدی این بنا به منظور استقرار اشیاء تصاویر و نسخ خطی تاریخی طراحی می شود.

فضای کنونی در اختیار موزه مشروطه به گفته ابهری، 2 هزار متر مربع و تعداد آثارجای گرفته در آن دو هزار شی برآورده شده است.

وی تصریح کرد: تابلوهای کمال الملک و شاگردان وی و هوایای ارسال شده از سوی روسای کشورهای مختلف به روسای مجلس ایران نیز از جمله مهمترین آثاری است که در این موزه به نمایش در می آید.

ابهری تاکید کرد: تلاش ما بر آن است تا موزه برای بازدید عموم آزاد باشد و دسترسی همگان به آن به وجود آید. نه اینکه صرفا برای استفاده از برخی افراد به بهره برداری رسد.

کد مطلب 482267

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