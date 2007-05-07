اجرای مانور لحظه ای امداد و نجات

به گزارش خبرگزار مهر، برنامه های عمومی هفته هلال احمر که از 18 اردیبهشت آغاز می شود، شامل برپایی نمایشگاه جامع غرفه های مختلف امداد و نجات، درمان و توانبخشی، جوانان، تجهیزات پزشکی، داوطلبان، امور زنان و... حاوی تجهیزات، تصاویر و دیگر ملزومات موجود در سطح استان برای معرفی توانمندی های جمعیت به عنوان یکی از جمعیت های مطرح در جهان است.

هماهنگی های لازم برای اهدای خون توسط کارکنان، امدادگران، اعضای سازمان جوانان و داوطلبان در سراسر کشور به طور همزمان در صبح روز 22 اردیبهشت و برگزاری مسابقه نقاشی کودکان با شعار صلح و دوستی در 18 اردیبهشت و در مقطع سوم تا پنجم ابتدایی به منظور آشنایی کودکان ایرانی با جمعیت، با هماهنگی تنگاتنگ اداره آموزش و پرورش و صدا و سیمای مرکز استان، از دیگر برنامه های این هفته است.

برنامه های امداد و نجات نیز شامل برگزاری رژه خودروها و نیروهای امدادی به همراه تجهیزات مربوطه در سطح استان و در یک روز مشخص بازدید از مرکز حمایت و دلجویی از افراد تحت پوشش این مرکز است.

اجرای مانور لحظه ای (ساعت صفر) امداد و نجات با همکاری سایر ارگان های ذی ربط، اجرای برنامه کوهنوردی امدادگران، ثبت نام و برپایی دوره های آموزش همگانی امداد و نجات آموزش های عمومی 8 و 33 ساعته در مکانهای عمومی و محل نمایشگاه ها است.

سازمان ملی جوانان در سطح دانش آموزی نیز در هفته هلال احمر شامل آموزش ایمنی در زلزله به کودکان در کودکستان ها، در سطح دانشجویی شامل برگزاری نشست های مشترک، مشتکل از مسئولین دانشگاه، مسئولین هلال احمر، دبیران کانون های دانشجویی استان و اعضای فعال کانونهای دانشجویی جهت ارایه گزارش اهم اقدامات در سال 85 و ارایه راه کارها و پیش بینی برنامه های سال 86.

برنامه های سازمان داوطلبان نیز شامل برگزاری همایش تجلیل از داوطلبان و خیرین نمونه به صورت متمرکز در 19 اردیبهشت ماه در سالن همایش های صدا و سیما و با حضور مقامات کشوری و داوطلبان نمونه سراسر کشور است.

برنامه های سازمان تدارکات پزشکی در این هفته نیز شامل است تزریق واکسن آنفلوآنزا با 20 درصد تخفیف در مراکز درمانی جمعیت سراسر کشور، تکریم و پذیرایی مراجعه کنندگان به داروخانه های جمعیت هلال احمر به تناسب مکانی هر مرکز است.

برنامه های معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی نیز شامل ارایه خدمات توانبخشی با تخفیف ویژه در مرکز درمان و توانبخشی استانها در روز 23 اردیبهشت به طور همزمان و پذیرایی از مراجعین مددجو به مرکز توانبخشی در مراکز استانها با شکلات و... است.

برنامه های دفتر امور زنان نیز در این هفته شامل برگزاری همایش تحت عنوان هلال احمر و توامند سازی زنان و تجلیل و تقدیر از کارکنان موفق در استان است.