حتی یک بار هم از تریبون نماز جمعه برای دفاع از خود استفاده نکردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در دیدار خود با مدیران، سردبیران و اصحاب رسانه خراسان رضوی، با بیان اینکه تشکر ویژه‌ای از زحمات شما اصحاب رسانه در نقطه عطف گام دوم انقلاب یعنی شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی دارم، اظهار کرد: همه مراسمات این سردار بزرگ به نحو احسن پوشش خبری داده شد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی در مشهد گرد هم آمده بودند، افزود: مطابق آمار آن چیزی که از جمعیت مشهد در مراسم تشییع سردار تخمین زده شده بود عددی حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و این در حالی است که نظم این مراسم با این حال که ساعت‌های طول کشید نسبت به دیگر شهرهای کشور بسیار خوب و باتدبیر صورت گرفته بود.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اینکه ما نیز در ارائه مطالب و خطابه همکار شما در رسانه هستیم، ابراز کرد: اصحاب رسانه، اصحاب ایراد سخن و ارائه مطلب هستند لذا ما هم با توجه به آنچه که در تریبون نماز جمعه و خطابه امروز گفته می‌شود جزو جریانات رسانه‌ای مؤثر هستیم.

امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه همه فرمایشات امام خمینی (ره) و معظم رهبری از مبادی وحی است نه یک حرف و سخن معمولی، تشریح کرد: در حال حاضر بنا به فرموده رهبری، جنگ ما در فضای رسانه‌ای و اقتصاد کشور است. هدف قرار دادن سردار شهید کشور در شب و به صورت مخفیانه نشان از آن دارد که دشمن توانایی رویارویی نظامی با ما را ندارد، اما در عرصه رسانه و اقتصاد خود را قوی ظاهر کرده است.

وی با بیان اینکه در عرصه رسانه، شما در خط مقدم هستید، ابراز کرد: در این عرصه دفاع هر کدامتان بنا بر اعتقاد شما به خدا، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) است. اعتقاد، ایمان و حس فداکاری اصل کار اصحاب رسانه و نگرش‌های سیاسی جایی در این میان ندارد.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: در عرصه جنگ رسانه‌ای نیز همانند جنگ نظامی افراد تا مرز شهادت و فداکاری پیش می‌روند لذا امروز نیز در جنگ رسانه‌ای شما باید در مقابل برخوردها، توهین‌ها و اتهام‌ها و… بایستید، بنده نیز همانند شما باید بایستم و ملاحظات شخصی را کنار گذاشته و همه امکاناتم را به پای امام زمان (عج) بریزم.

امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه آنقدر که بنده مورد اهانت و افترا قرار گرفته‌ام کمتر کسی به آن دچار شده است، گفت: با وجود همه شرایط و مشکلات حتی یک بار هم از تریبون نماز جمعه برای دفاع از خود استفاده نکردم، چراکه نماز جمعه جزو امکانات جبهه جنگ است و نباید برای مسائل شخصی از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: شما خدایی را دارید که همیشه پشت و پناه کشور بوده است لذا هیچ وقت خود را با جبهه استکبار مقایسه نکنید چرا که با همین امکانات خداوند برکتی فراوان به ما خواهد داد.

آیت‌الله علم‌الهدی با تاکید بر اینکه شاید به برخی مدیران نقد داشته باشیم، ادامه داد: معتقدم اگر منصفانه نگاه کنیم، در دنیا هیچ نظامی مانند مسئولان ما ندارد.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه همه دولت‌ها خالی از اشکال نبوده‌اند، افزود: در حال حاضر چهارهزار کارگزار داریم که هیچکدام از آنان خالی از اشکال نیستند، اما روز و شب با همان اندیشه، توان فکری و جسمی خودشان در حال تلاش برای کشور هستند و هیچ‌کدامشان خائن یا بداندیش به انقلاب و نظام نیستند.

وی ابراز کرد: ولایت در همه زمان‌ها در تمام ابعاد نظام نفوذ داشته و دارد، در جلسه‌ای که خدمت رهبری رسیدم در حضور ایشان کلمه «اشکال» را به کار بردم، ایشان از بنده ایراد گرفتند و گفتند: «وقتی مطمئن نیسیتید چیزی عمدی بوده یا نه، بگویید اشتباه شده‌است.»

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه بنده فرد منتقدی هستم، اظهار کرد: باید موضع درستی در انتقاداتمان داشته باشیم و نباید همه تلاش‌های قبل از آن را نادیده بگیریم چرا که هیچ کسی در هیچ رده و مسؤولیتی مصون از اشتباه نیست.

وی با تاکید بر اینکه خون شهدا در این کشور اجازه نخواهد داد تا فرد خائنی به مسئولیت برسد، عنوان کرد: در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی و بیانیه صبح امروز نیروهای مسلح باید گفت که مسئولان به مردم توضیح دهند که موضوع چه بوده و چرا این اتفاق افتاده است.

امام جمعه مشهد گفت: اعتراف مقامات نظامی ایران به خطا در مورد هواپیمای اوکراینی نشانه صداقت نظام جمهوری اسلامی است، اینکه خودشان قبل از اینکه دیگران بخواهند در قضیه جستجو کنند بیانیه دادند یعنی صداقت نظام.

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید این موضوع را برای مردم تبیین کنند، بیان کرد: شور و هیجانی که از شهادت سردار سلیمانی در بین مردم به وجود آمد در همه موارد به خصوص انتخابات تأثیرگذار است لذا امیدواریم مردم آگاهانه‌تر از همیشه با تاسی از این موضوع به میدان بیایند و اصلح‌ترین افراد را انتخاب کنند.