  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۹

واکنش داوران به انتشار یک گزارش ؛

تا اتهامات وارده مشخص نشود قضاوت نمی کنیم / سوت ها فعلا به صدا در نمی آید

تا اتهامات وارده مشخص نشود قضاوت نمی کنیم / سوت ها فعلا به صدا در نمی آید

داوران شاغل در لیگ برتر اعلام کردند تا زمانی که اتهامات وارده در گزارش یکی از روزنامه های ورزشی مشخص نشود در رقابت های لیگ برتر قضاوت نخواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه های ورزشی و اتهاماتی که توسط یکی از کارشناسان به داوران  وارد شده بود، داوران شاغل در رقابت های لیگ برتر با تنظیم نامه ای و ارسال آن به فدراسیون فوتبال اعلام کردند که تا مشخص شدن تکلیف نهایی این اتهام در رقابت های لیگ برتر قضاوت نخواهند کرد.

 در این نامه از دبیر فدراسیون فوتبال خواسته شده است تا هرچه زودتر این اتهامات مورد بررسی قرارگیرد تا از حیثیت داوران دفاع شود.

 به نظر می رسد در راستای این اقدام آنها قصد ندارند در مسابقات فردای لیگ برتر، ( در صورت برگزار شدن ) قضاوت کنند و به نشانه اعتراض تا اطلاع ثانوی از قضاوت در لیگ اجتناب خواهند کرد.

کد مطلب 482275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها