تا اتهامات وارده مشخص نشود قضاوت نمی کنیم / سوت ها فعلا به صدا در نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش منتشر شده در یکی از روزنامه های ورزشی و اتهاماتی که توسط یکی از کارشناسان به داوران وارد شده بود، داوران شاغل در رقابت های لیگ برتر با تنظیم نامه ای و ارسال آن به فدراسیون فوتبال اعلام کردند که تا مشخص شدن تکلیف نهایی این اتهام در رقابت های لیگ برتر قضاوت نخواهند کرد.

در این نامه از دبیر فدراسیون فوتبال خواسته شده است تا هرچه زودتر این اتهامات مورد بررسی قرارگیرد تا از حیثیت داوران دفاع شود.

به نظر می رسد در راستای این اقدام آنها قصد ندارند در مسابقات فردای لیگ برتر، ( در صورت برگزار شدن ) قضاوت کنند و به نشانه اعتراض تا اطلاع ثانوی از قضاوت در لیگ اجتناب خواهند کرد.