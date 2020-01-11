تخریب پل درکیلومتر ۶۰ محور بندرلنگه - پارسیان شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف عابدینی گفت: در پی صدور اطلاعیه ورود سامانه بارشی به استان کلیه نیروهای معاونت راهداری این اداره کل بصورت آماده باش شبانه روزی درآمده وباانجام گشتهای راهداری درطول راههای مواصلاتی حوزه استحفاظی نسبت به ایمنی جاده‌ها وهمکاری باکاربران جاده‌ای اقدام کردند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان هرمزگان درخصوص شایعه تخریب پل درکیلومتر ۶۰ محور بندرلنگه - پارسیان افزود: به علت طغیان رودخانه‌های فصلی و بالا آمدن سطح آب بر روی جاده درکیلومتر ۶۰ محور بندرلنگه_پارسیان در حال حاضرترافیک به صورت آرام وکنددرحال انجام است وتخریب پل کذب است.

عابدینی گفت: راهداران در تلاش هستندتابه محض فروکش نمودن آب نسبت به مرمت و رفع آبردگیها اقدام کنند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان از مردم خواست تانسبت به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق رسانه‌های رسمی و سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها و روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان پیگیری نمایند.