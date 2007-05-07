استقلال از تعویق این بازی متضرر می شود / فدراسیون عدالت را رعایت کند

مدیرعامل باشگاه پیکان با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : استقلال درکورس قهرمانی قرار دارد و باید بیشتر از ما برای انجام مسابقه اصرار داشته باشد ولی نمی دانم آنها با به تعویق افتادن این مسابقه چه نفعی می برند که این قدر بر روی آن اصرار دارند.

ثنایی تصریح کرد : با وجود اینکه پنج بازیکن اصلی خود یعنی حسین معمار، جلال امیدیان، میثم رضاپور و دو بازیکن امید خود را در این دیدار در اختیار نداشتیم و شاید تعویق این مسابقه بیش ازهمه به نفع ما بود، ولی هرگزبدنبال تعویق این مسابقه نبودیم.



وی اضافه کرد : تیم پیکان درچهاردیدار اخیرخود به دوپیروزی، یک تساوی ویک شکست دست یافته و درمجموع ازعملکرد تیم راضی هستیم و همانطورکه پیش از این گفته ام ، می خواهیم درمعادلات قهرمانی تاثیرگذارباشیم.

مدیرعامل پیکان تاکید کرد : با تعویق مسابقه فردا ، فدراسیون باید برای اعلام زمان جدید به گونه ای برنامه ریزی کند که تیم ما متضرر نشود چرا که پیکان باید روز 11 خرداد در مرحله نیمه نهایی جام حذفی به مصاف صباباتری برود و این مسابقه برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است و فدراسیون باید به گونه ای برنامه ریزی کند که عدالت رعایت شود.