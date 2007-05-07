خرید نقدی محصولات کشاورزی به نفع تولید کنندگان و دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، زین العابدین طهماسبی سروستانی افزود: خرید نقدی و پرداخت به موقع پول کشاورزان نه تنها موجب افزایش انگیزه تولید می شود بلکه دولت را که موظف شده در صورت تاخیر در پرداخت های تضمینی معادل بهره سود بانکی، جریمه تاخیر بپردازد را از ضرر و زیان می رهاند.

وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته خریدهای تضمینی با تاخیر زیادی در پرداخت همراه بود و باعث می شد از یک سو کشاورزان پول خود را به موقع دریافت نکنند و از طرف دیگر واسطه ها از این وضعیت سوء استفاده کرده وکشاورزان را مجبور به فروش محصولات شان با قیمت پایین تر می کردند.

طهماسبی سروستانی در عین حال بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی متناسب با واقعیت های بازار و ساماندهی اساسی بازار محصولات کشاورزی به منظور کارآمدی طرح خرید نقدی محصولات تاکید کرد.

وی ادامه داد: هر چند خرید نقدی محصولات کشاورزی نوعی حمایت از تولید کنندگان است اما اگر واردات بی رویه محصولات کشاورزی با تعرفه های پایین ساماندهی نشود مشکلاتی را برای پایداری تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در پی خواهد داشت.

طهماسبی سروستانی خرید سایر محصولات کشاورزی توسط دولت را امکان پذیر دانست و اظهار داشت: با توجه به این که امکانات بانک‌های مختلف در اختیار دولت است و خرید نقدی گندم در سال 85 نیز نتایج خوبی داشته خرید نقدی سایر محصولات تضمینی توسط دولت امکان پذیر است.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، خرید نقدی محصولات کشاورزی همراه با یک برنامه جامع در زمینه بازرگانی و بازاریابی محصولات و همچنین اقدام‌های تکمیلی به طور قطع در پایداری تولید و امنیت غذایی کشور تاثیر مطلوبی خواهد گذاشت.