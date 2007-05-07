آمادگی رادیو ایران برای تولید برنامه با رادیو تاجیکستان / علاقه مردم تاجیکستان به اشعار مریم حیدرزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی رادیو ایران اعلام کرد در دیدار مدیران رادیو و تلویزیون تاجیکستان با دکتر علیرضا نوری، وی از سالروز استقلال تاجیکستان به عنوان زمانی مناسب برای آغاز همکاری‌های مشترک رادیوهای دو کشور یاد کرد.

در این دیدار عبدالقادر طلبک اف مدیر رادیو تاجیکستان با اشاره به استقبال مردم این کشور از شنیدن فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی گفت: "ما روزهای شنبه و یکشنبه برنامه‌هایی را با مضمون نقادی شاهنامه فردوسی تهیه و پخش می‌کنیم و چون مردم ما علاقه شدیدی به اشعار و صدای مریم حیدر‌زاده دارند، در برنامه رادیویی "نسیم صبح" در روزهای جمعه اشعار این شاعر معاصر را پخش می‌کنیم."

وی در ادامه صحبت‌های خود از اینکه تا به امروز نتوانسته بود با رادیو‌های ایرانی در ارتباط باشد، اظهار تاسف کرد و افزود: "ما در تاجیکستان فقط می‌توانیم صدای خراسان را بشنویم و با وجودی که مردم ما آواز شجریان را دوست دارند و در متن کتاب‌های درسی دانش‌آموزان‌مان آشنایی با شاعرانی همچون سعدی و حافظ گنجانده شده، نتوانسته بودیم با صدا و سیمای ایران همکاری مطلوبی داشته باشیم."

در ادامه این دیدار، مدیر رادیو ایران گفت: "ما تاجیکستان را به عنوان کشور دوم ایران قبول داریم و با توجه به اشتراکات زمانی و فرهنگی که بین این دو کشور وجود دارد حاضر به انجام هر نوع همکاری هستیم. با توجه به اینکه مردم تاجیکستان به تاریخ، فرهنگ، سنت و موسیقی اصیل ایرانی توجه دارند، رادیو ایران می‌تواند برنامه‌هایی را ویژه مردم تاجیکستان تولید کند و با پخش این برنامه‌ها به مردم تاجیکستان سلام کند."

مدیر رادیو ایران به آمادگی این رادیو برای ساخت برنامه‌های مشترک و زنده با رادیو تاجیکستان اشاره کرد و گفت: "شروع این کار فرهنگی می‌تواند سالروز استقلال تاجیکستان باشد. بدین ترتیب که تیمی از برنامه‌سازان رادیو ایران در استودیو پخش رادیو تاجیکستان و تیمی از برنامه‌سازان رادیو تاجیکستان در استودیو پخش رادیو ایران حضور یابند و برنامه‌های متنوعی را با توجه به فرهنگ هر دو کشور تولید کند. دعوت از شاعران تاجیکستانی که در اعتلا فرهنگ فارسی گام برمی‌دارند، معرفی آثار و کتاب های نویسندگان برتر این دو کشور می‌تواند از محورهای این برنامه باشد."

در پایان این دیدار طالب خال اف مشاور رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان، فولاد علی اف مدیر پخش بین‌الملل، عبدالقادر طلبک اف مدیر رادیو تاجیکستان، نبی نبی اف مدیر کل تولید رادیو و تلویزیون، صمد ابراهیم اف مسئول فنی رادیو و تلویزیون تاجیکستان از استودیوهای ساختمان شهدای رادیو بازدید کردند.