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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۲۰:۴۳

وزیر تعاون :

اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران را متحول می کند

اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران را متحول می کند

وزیر تعاون با اشاره به ایجاد جهش مطلوب در اقتصاد ایران گفت: ایران در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی 7 درصدی بوده و اجرای اصل 44 قانون اساسی روند رشد را تسریع خواهد کرد .

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دکترمحمد عباسی عصر امروز در جمع مسئولان و سرمایه گذاران خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: رویکرد وزارت تعاون علاوه بر تقویت سرمایه گذاری، تقویت فرآیند توانمند سازی فکری، عالمانه، جدی و حضورهمه مردم به ویژه جوانان در توسعه اقتصاد کشور است.

وی سیاست های اصل 44 قانون اساسی را یکی از اتفاقات جدی و تاریخی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در ایران عنوان نمود و افزود: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، عامل ایجاد یک تحول شگرف در اقتصاد ایران است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران اقتصادی باید قابلیت ها و مزیت های منطقه ای را بشناسند و در راستای توسعه و رشد اقتصادی آن تلاش کنند، افزود: ما باید برای افزایش رشد درآمد سرانه کشور وتولید ثروت، طبق سیاست های اصل 44 در جهت ارائه تسهیلات و امکانات به سرمایه گذاران تلاش نماییم.

وزیر تعاون، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را بستری مناسب برای حضور و مشارکت مردم در سرمایه گذاری دانست.

عباسی با بیان اینکه در دولت جمهوری اسلامی ایران دو عامل اساسی اعم از امنیت اقتصادی و ثبات درقوانین برای سرمایه گذاران فراهم شده است، اذعان داشت: آماده بودن بستر سرمایه گذاری در ایران عامل مهمی برای حضور سرمایه گذاران جهانی با وجود تبلیغات دشمن و استکبار جهانی است.

وی با تاکید بر ایجاد اقتصاد مردمی در کشور، این نوع اقتصاد را، حضور انبوه مردم و کارآفرینان در جریان توسعه اقتصادی عنوان نمود.

عباسی با بیان اینکه رابطه معناداری بین امکانات منطقه ای و توسعه جهانی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: کشورهایی هستند که با وجود منابع غنی ازرشد اقتصادی خوبی برخوردار نیستند این در حالی است که برخی کشورها با وجود کمبود منابع و امکانات دارای رشد اقتصادی مطلوبی هستند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت نهم، توجه به مناطق محروم و ایجاد دلگرمی برای حرکت سرمایه گذاران است، اظهار داشت : ما باید در جریان سرمایه و تولید ثروت بسترهای مناسب را فراهم کنیم تا شاهد توسعه همه جانبه و عدالت اجتماعی در همه مناطق باشیم.

وزیر تعاون در پایان یادآور شد: حقیقت توسعه یافتگی رابطه کارآفرین با یک منطقه و شناخت ظرفیت ها و درک و تلاش در آن منطقه است.

همایش یک روزه توسعه و سرمایه گذاری به منظور بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاران در خراسان جنوبی با حضور جمعی از مسئولان کشوری در بیرجند برگزار شد.

کد مطلب 482290

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