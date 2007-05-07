اصل 44 قانون اساسی اقتصاد ایران را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دکترمحمد عباسی عصر امروز در جمع مسئولان و سرمایه گذاران خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: رویکرد وزارت تعاون علاوه بر تقویت سرمایه گذاری، تقویت فرآیند توانمند سازی فکری، عالمانه، جدی و حضورهمه مردم به ویژه جوانان در توسعه اقتصاد کشور است .

وی سیاست های اصل 44 قانون اساسی را یکی از اتفاقات جدی و تاریخی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در ایران عنوان نمود و افزود: سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، عامل ایجاد یک تحول شگرف در اقتصاد ایران است .

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران اقتصادی باید قابلیت ها و مزیت های منطقه ای را بشناسند و در راستای توسعه و رشد اقتصادی آن تلاش کنند، افزود: ما باید برای افزایش رشد درآمد سرانه کشور وتولید ثروت، طبق سیاست های اصل 44 در جهت ارائه تسهیلات و امکانات به سرمایه گذاران تلاش نماییم .

وزیر تعاون، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را بستری مناسب برای حضور و مشارکت مردم در سرمایه گذاری دانست .

عباسی با بیان اینکه در دولت جمهوری اسلامی ایران دو عامل اساسی اعم از امنیت اقتصادی و ثبات درقوانین برای سرمایه گذاران فراهم شده است، اذعان داشت: آماده بودن بستر سرمایه گذاری در ایران عامل مهمی برای حضور سرمایه گذاران جهانی با وجود تبلیغات دشمن و استکبار جهانی است .

وی با تاکید بر ایجاد اقتصاد مردمی در کشور، این نوع اقتصاد را، حضور انبوه مردم و کارآفرینان در جریان توسعه اقتصادی عنوان نمود .

عباسی با بیان اینکه رابطه معناداری بین امکانات منطقه ای و توسعه جهانی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: کشورهایی هستند که با وجود منابع غنی ازرشد اقتصادی خوبی برخوردار نیستند این در حالی است که برخی کشورها با وجود کمبود منابع و امکانات دارای رشد اقتصادی مطلوبی هستند .

وی با اشاره به اینکه رویکرد دولت نهم، توجه به مناطق محروم و ایجاد دلگرمی برای حرکت سرمایه گذاران است، اظهار داشت : ما باید در جریان سرمایه و تولید ثروت بسترهای مناسب را فراهم کنیم تا شاهد توسعه همه جانبه و عدالت اجتماعی در همه مناطق باشیم .

وزیر تعاون در پایان یادآور شد: حقیقت توسعه یافتگی رابطه کارآفرین با یک منطقه و شناخت ظرفیت ها و درک و تلاش در آن منطقه است .

همایش یک روزه توسعه و سرمایه گذاری به منظور بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاران در خراسان جنوبی با حضور جمعی از مسئولان کشوری در بیرجند برگزار شد

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