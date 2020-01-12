به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان کشورمان که برای برپایی آخرین اردوی تدارکاتی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در ترکیه به سر می‌برند در ادامه برنامه‌های تدارکاتی خود برابر تیم بیکوز صدرنشین فعلی لیگ هندبال این کشور و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ باشگاه‌های این کشور قرار گرفتند.

ملی پوشان کشورمان در پایان این دیدار توانستند با نتیجه ۳۲ بر ۲۶ پیروز شوند. پیش از این نیز هندبالیست‌های ایران برابر تیم بشیکتاش ترکیه به برتری رسیده بودند.

میلاد مسائلی، یونس اناری، پویا نوروزی‌نژاد، محمدرضا اورعی، علی مهدیزاده، علی رحیمی کازرونی، الله‌کرم استکی، سجاد استکی، افشین صادقی، مهران حسینی، مجتبی حیدرپور، محمدامین فرهادی، سیدعلیرضا موسوی، مجتبی کرمیان، سلامان بربط، محسن باباصفری، سعید حیدری‌راد و شاهو نصرتی ۱۸ بازیکن ایران در مسابقات قهرمانی آسیا هستند و علیرضا حبیبی نیز هدایت این تیم را بر عهده دارد.

تیم ملی کشورمان در گروه اول مسابقات قهرمانی آسیا با بحرین و نیوزلند همگروه است. این مسابقات از ۲۶ دی تا ۷ بهمن ماه در کویت برگزار خواهد شد.