چین مقصد صادرات سنگ آهن استان اصفهان

رسول کوهستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در سال جاری جهت صادرات سنگ آهن عوارض صادراتی اخذ می‌شود، اظهار داشت: سنگ آهن با تعرفه ۲۶۰۱ در نظام هماهنگ طبقه بندی کالا (HS) در ۹ ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۸۰۸ هزار و ۴۸۱ تن و به ارزش ۵۱ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار از استان اصفهان صادر شده است.

وی افزود: مقصد ۹۸ درصد از صادرات ماده خام معدنی سنگ آهن از استان اصفهان به کشور چین بوده است.

ارزش صادرات سنگ آهن نه ماهه ابتدای سال بیش از ۱۴ میلیون بوده است

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه این میزان از صادرات در ۹ ماهه سال گذشته ۴۰۵ هزار و ۶۰۱ تن بوده است، تصریح کرد: ارزش صادرات سنگ آهن نه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۷ به ارزش ۱۴ میلیون و ۵۱۸ هزار دلار بوده است.

کوهستانی بیان داشت: صادرات سنگ آهن از استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۰۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳.۵ برابر رشد داشته است.

گفتنی است معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواخر شهریورماه از ابلاغ بخشنامه اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی خبر داد که با واکنس فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی همراه شد؛ با توجه به نیاز صنایعی همچون ذوب آهن به سنگ آهن، صادرات این ماده خام معدنی از استان اصفهان انجام می‌شود.