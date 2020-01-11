برف، تایباد را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر از تایباد، بارش نخستین برف زمستانی در سال ۹۸ مردم تایباد، بویژه کشاورزان این شهرستان را خوشحال کرد. بارش در تایباد از ۱:۳۰ دقیقه بامداد امروز آغاز شده است و تا ظهر امروز به صورت باران و از ظهر تا کنون به صورت برف با شدت در جریان است، این در حالی است که برف از صبح امروز در مناطق غربی این شهرستان باریدن گرفته است.

محمد زمانی، مدیر اداره هواشناسی شهرستان تایباد در گفتگو با مهر گفت: مجموع بارش‌ها در سال آبی جاری تا کنون ۴۶.۲ میلی متر بوده است، این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی ۳۸.۵ میلی متر بوده است، همچنین دی ماه امسال نیز شاهد بارش ۲۰ میلی متری بودیم.

زمانی در خصوص بارش‌های امروز اظهار کرد: بارندگی باران در شهر تایباد تا کنون ۱۳.۱ میلی متر و برف ۱۲ سانتی متر بوده و همچنان با شدت ادامه دارد، همچنین حداقل دما امشب در تایباد منفی یک درجه خواهد بود.

مدارس تایباد تعطیل اعلام شد

روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان تایباد در اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: به علت برودت هوا، بارش برف و لغزندگی معابر فردا یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸ کلیه مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) در نوبت صبح شهر و روستاهای شهرستان تایباد تعطیل است. همچنین مراکز پیش دبستانی و مدارس استثنایی شهرستان نیز فردا تعطیل هستند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: به اطلاع فرهنگیان و شهروندان عزیز می‌رساند امتحانات نهایی پایه دوازدهم برگزار خواهد شد.