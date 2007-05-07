وزیر خارجه آلمان با اولمرت و لیونی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "الحره"، "فرانک اشتاین مایر" وزیر امور خارجه آلمان امروز با "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان این دیدار گفت که اسرائیل به طرح امنیتی پیشنهادی اخیر آمریکا بزودی پاسخ خواهد داد.

اولمرت درعین حال گفت که اسرائیل برخی از پیشنهادهای طرح آمریکا را هم اکنون درحال اجرا دارد. وی این مطلب را در اشاره به موافقت اسرائیل در ماه مارس گذشته برای بازگشایی روزانه گذرگاه کارنی به منظور جابجایی کالا میان نوارغزه و فلسطین اشغالی تا ساعت 23 هر شب بیان داشت که این مسئله در طرح امنیتی آمریکا ذکرشده است.

درهمین حال، دفتر اولمرت نیز در بیانیه ای اعلام کرد که این ایده ها (مفاد طرح امنیتی آمریکا) در حال بررسی است و درباره موضع خود در قبال آن بزودی اتفاق نظر خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین با "زیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز دیدار و گفتگو کرد و لیونی پس از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت : اتحادیه عرب می تواند نقش اساسی را برای تشویق فلسطینی ها برای مذاکره با اسرائیل به منظور رسیدن به راه حل نهایی ایفا کند.

لیونی همچنین به دیدار روز پنجشنبه آتی خود به قاهره برای شرکت در نشست سه جانبه با مصر و اردن به منظور گفتگو درباره طرح صلح عربی اشاره کرد. اتحادیه عرب مصر و اردن را مامور گفتگو با اسرائیل درباره طرح صلح عربی کرده است.