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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۳۳

قائم مقام باشگاه سایپا در گفتگو با مهر:

از فدراسیون خواستیم دیدار تیم های مدعی همزمان برگزار شود / نباید برنامه ریزی فدراسیون را زیر سوال برد

از فدراسیون خواستیم دیدار تیم های مدعی همزمان برگزار شود / نباید برنامه ریزی فدراسیون را زیر سوال برد

عباس دارابی گفت: از فدراسیون فوتبال خواستیم دیدار تیم های مدعی قهرمانی همزمان برگزار شود که با توجه به حساسیت روزهای پایانی لیگ با درخواستمان موافقت شد.

قائم مقام باشگاه سایپا در گفتگو با مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به شرایط تیم فوتبال امید و لغو دیدار استقلال اهواز با مس کرمان، فدراسیون فوتبال با درخواست ما در خصوص برگزار نشدن  دیدار روز سه شنبه موافقت کرد.

وی ادامه داد: از فدراسیون فوتبال خواستیم که این 3 دیدار به صورت همزمان برگزار شود و با توجه به حساسیت روزهای پایانی لیگ با درخواستمان موافقت شد و با لغو این دیدارها نمی توان برنامه ریزی فدراسیون را زیر سوال برد.

دارابی همچنین تاکید کرد: با توجه به شرایط تیم فوتبال امید و سفرطولانی آنها به استرالیا و لغو دیدار استقلال اهواز با مس کرمان، فدراسیون فوتبال با درخواست ما در خصوص عدم برگزاری دیدار روز سه شنبه موافقت کرد.

دیدار تیم های سایپا با پاس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر، قرار بود عصر روز سه شنبه در کرج برگزار شود که با تصمیم  فدراسیون فوتبال این دیدار لغو و به زمان دیگری موکول شد.

کد مطلب 482303

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