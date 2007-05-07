تعویق دیدارهای استقلال و سایپا به درخواست خود باشگاه ها بود / سیار ادعاهایش را ثابت کند

رئیس سازمان لیگ برتر با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : با توجه به حساسیت دیدارهای هفته های پایانی لیگ برتر و تعویق دیدار استقلال اهواز و مس کرمان، امروز طی جلسه ای با حضور نمایندگان باشگاه های استقلال و سایپا تصمیم گرفتیم مسابقات این دو تیم را نیز در زمان دیگری برگزار کنیم.



افتخاری تاکید کرد: این تصمیم تنها برای تضییع نشدن حق باشگاه ها صورت گرفت و برای فدراسیون برگزاری یا عدم برگزاری این مسابقات هیچ تاثیری نداشت . این هزینه ای بود که لیگ برتر باید برای تیم امید و مسابقه حساسی که مقابل استرالیا درپیش دارد ، پرداخت می کرد.



وی در مورد تاریخ جدید برگزاری این دیدارها گفت : هنوز زمان جدیدی برای این مسابقات مشخص نشده و باید پس از بازگشت تیم امید در این زمینه برنامه ریزی جدیدی انجام خواهیم داد .



رئیس سازمان لیگ برتر پیرامون اعتراض داوران لیگ برتر به اتهام دریافت رشوه

تاکید کرد : فدراسیون فوتبال بر اساس نوشته روزنامه ها عمل نمی کند . آقای سیار باید ادعایی که مطرح کرده است را ثابت کند . اگر ایشان تا این حد به گفته شان اطمینان دارند چرا این داوران را معرفی نمی کنند . نمی شود به صرف برخی صحبت ها حیثیت جامعه داوری را به بازی گرفت . ایشان اگر نیت شان کمک به فوتبال کشور است ، اسامی داوران ناسالم را اعلام کنند تا ذهن افکار عمومی روشن شود.

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