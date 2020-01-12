جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۸۶۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر ۴۶ هزار و ۶۸۷ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۱۸۱ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۲۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۲۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۵۰ ریال، روپیه هند ۵۹۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۳۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۱۱ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۳۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۰۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار ۱۷۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۸۶۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۲۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۱۴۸ ریال، روبل روسیه ۶۸۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۶۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۴۲ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۷ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۱۸ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۶۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۷۰ ریال، صد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۸۲۷ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۰۳ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۶ هزار و ۲۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۸۷ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۵۹ ریال، هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۵۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۳ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۸۱۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۷۹ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۲ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد