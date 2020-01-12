تصویربرداری «کرگدن» تا پایان دی/ فضای لاکچری برای قصه مافیایی است

صادق یاری تهیه‌کننده سریال «کرگدن» که به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده در شبکه نمایش خانگی توزیع می‌شود درباره روند تولید این سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: ما از ابتدا قصد داشتیم کاری متفاوت در شبکه نمایش خانگی ارائه دهیم و می‌دانستیم مسیر تولید این سریال سختی‌های خود را خواهد داشت، ما در لوکیشن‌های متعددی کار کردیم که بیشتر آن‌ها در شمال کشور شامل شهرهای رشت، انزلی، تالش و دیگر نقاط بود.

وی ادامه داد: روستایی در تالش بود که یکی از جاهای دیدنی بود و سکانس‌های ابتدایی موتورسواری و آتش گرفتن موتور مصطفی زمانی را ضبط کردیم.

تهیه‌کننده «کرگدن» درباره پایان تصویربرداری سریال نیز اظهار کرد: تصویربرداری سریال تا پایان دی‌ماه ادامه دارد. بچه‌ها خیلی زحمت کشیدند که این پروژه آماده شود و تیم همراهی داشتیم و تلاش کردیم اثری در خور توجه مردم کشورمان ارائه دهیم.

یاری درباره سختی‌های کار نیز اظهار کرد: بیشترین سختی کار این بود که خواستیم اثر متفاوتی ارائه کنیم. فیلمنامه و تدوین در هدفی که داشتیم تاثیرگذار بود و کار سختی بود که بتوانیم فلاش‌بک‌های متعددی را که در سریال می‌بینید اجرایی کنیم. کارگردان در این ساختار خیلی زحمت کشید تا مخاطب بتواند بین گذشته و حال ارتباط برقرار کند. صحنه‌های اکشنی هم در پروژه داشتیم شامل موتورسواری و ماشین‌سواری و پرش از ارتفاع بود.

وی درباره ادامه قصه‌های سریال تصریح کرد: «کرگدن» تا انتها مخاطب را با خود می‌کشاند و صحنه‌های جذاب و گره‌هایی که از قصه باز می‌شود تا آخر قصه ادامه دارد که قابل پیش‌بینی نیست. ما در قسمت ۹ یکی از گره‌ها را باز کردیم و هنوز موضوعاتی هست که باز می‌شود و برای مخاطب ایجاد جذابیت می‌کند. ما ژانر کار را به گونه‌ای انتخاب کردیم که مخاطب نباید صحنه‌ای را از دست بدهد وگرنه باعث نوعی ابهام می‌شود.

تهیه‌کننده «کرگدن» با اشاره به کاراکترهای این سریال عنوان کرد: ما کاراکترهای زیادی داشتیم که در این سریال بازی کردند و ما وارد زندگی شخصی آن‌ها می‌شویم و حتی قصه خانواده و پدر و مادر او را می‌بینیم. ما چندین کاراکتر اصلی داشتیم و ما به خانواده‌های همه آن‌ها ورود کردیم؛ کاراکترهایی که از پایین شهر و از بالای شهر بودند و سعی کردیم همه قشرها را در سریال پوشش دهیم.

وی در واکنش به اینکه کمتر به قشر پایین شهری و ضعیف جامعه در سریال‌های شبکه خانگی پرداخته شده است، گفت: سریال «کرگدن» در قصه‌ای که دنبال می‌کند به جریانات مافیایی می‌پردازد و طبیعتا این جریانات به قشر قدرتمند و ثروتمند جامعه تعلق دارد و از آن طرف آب هدایت می‌شوند. این نکته را هم بگویم که در سریال هر چه قدر هم پایین شهر را نشان دهیم، باز هم فضای لاکچری یک مجموعه بیشتر به چشم می‌خورد ولی ما خانواده‌های متوسط و پایین شهری را هم به تصویر کشیدیم.

یاری در پایان گفت: خیلی تلاش کردیم محتوای پاکی را ارائه دهیم و با قصه خوب مخاطب را جذب کنیم.