امداد رسانی به یک هزار و ۱۷۳ آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم در ۱۳ شهرستان در جنوب استان دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو تاکنون به یک هزار و ۱۷۳ فرد آسیب دیده از سیلاب در قالب ۲۸۵ خانواده در ۲۷ روستا در سطح استان توسط جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان امداد رسانی انجام شده است.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۲۷۳ تخته پتو، ۱۴۲ تخته موکت، ۸۰ دستگاه چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.

راشکی با اشاره به اینکه تاکنون ساکنان ۶ روستا گرفتار در سیلاب در شهرستان کنارک تخلیه و به مناطق امن منتقل شده‌اند، تصریح کرد: همچنین مأموران هلال احمر تاکنون جان ۲۱ نفر از گرفتاران در طغیان رودخانه‌های محلی را نجات داده‌اند و ۸ خودروی گرفتار در سیلاب را نیز رها کردند.