به گزارش خبرگزاری مهر مولف این کتاب در مقدمه آورده است که "حل علمی مساله زن بستگی به شناخت درست ونزدیک به واقع زن دارد و تا این شناخت محور مباحثات نباشد این کاروان راه به جایی نخواهد برد.

مولف بر این باور است که "برای حل این مساله فقط یک راه وجود دارد و آن مطالعه قوانین و خواسته های طبیعت از انسان است زیرا هماهنگی و پیروی از قانون طبیعت که اسلام ان را توصیه می کند سبب راحت و آرامش انسان و حرکت بر خلاف جریان طبیعت موجب ناکامی و شکست است.

در این کتاب ، پیش از ورود به بحث درباره زن و سنجش او در ترازوی «طبیعت» و «جامعه»، به مختصری از بدبینی و بدآموزیهای ادیان دیگر اشاره شده است ، و چون در نوشته منتقدان غربی فقط به دو دین مسیحیت و یهود پرداخته و حمله شده در این کتاب نیز به نظرهای آن دو دین پرداخته شده است .