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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۷:۴۲

کتاب "فلسفه زن بودن" به زبان ترکی منتشر می‌شود

کتاب "فلسفه زن بودن" به زبان ترکی منتشر می‌شود

کتاب فلسفه زن بودن تالیف آیت الله سید محمد خامنه ای به زبان ترکی استانبولی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر مولف این کتاب در مقدمه آورده است که "حل علمی مساله زن بستگی به شناخت درست ونزدیک به واقع زن دارد و تا این شناخت محور مباحثات نباشد این کاروان راه به جایی نخواهد برد.

مولف بر این باور است که "برای حل این مساله فقط یک راه وجود دارد و آن مطالعه قوانین و خواسته های طبیعت از انسان است زیرا هماهنگی و پیروی از قانون طبیعت که اسلام ان را توصیه می کند سبب راحت و آرامش انسان و حرکت بر خلاف جریان طبیعت موجب ناکامی و شکست است.

در این کتاب ، پیش از ورود به بحث درباره زن و سنجش او در ترازوی «طبیعت» و «جامعه»، به مختصری از بدبینی و بدآموزیهای ادیان دیگر اشاره شده است ، و چون در نوشته منتقدان غربی فقط به دو دین مسیحیت و یهود پرداخته و حمله شده در این کتاب  نیز به نظرهای آن دو دین پرداخته شده است .

 

کد مطلب 482310

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