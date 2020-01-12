۴ هزار نهال گل در مجموعه پردیسان قائم کاشته شد

یدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموعه پردیسان قائم به دلیل گستردگی با همت و همکاری نیروهای اعزامی از مناطق پنج گانه شهرداری و با استفاده از نیروها و خودروهای واحد موتوری دو بار پاکسازی و تنظیف شد، اظهار کرد: عملیات پاکسازی یکبار قبل از برگزاری مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و دومین بار بعد از اتمام این مراسم انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: با همت و همراهی نیروهای این سازمان چهار هزار نهال بنفشه در نقاط مختلف این مجموعه کاشته شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ادامه کاشت نهال فصلی طرح قالی میدان پژوهش به همت شهرداری منطقه چهار خبر داد به ادامه روند هرس درختان سطح شهر با همکاری شهرداری‌های مناطق اشاره کرد.

علیزاده از اتمام کاشت نهال بنفشه طرح پته میدان گنجعلیخان توسط منطقه ۵ خبر داد.