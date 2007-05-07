تهران از همکاریهای گذشته خود با واشنگتن تجربه خوبی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، معاون وزیر خارجه ایران گفت : در حال حاضر ایالات متحده نیازمند همکاری با کشورهای همسایه عراق برای برون رفت از بحران به وجود آمده در این کشور است و واشنگتن این نیاز را درک می کند.



این مقام ایرانی که با روزنامه "دی پرسه" اتریش گفتگو کرده درباره مذاکرات ایران و آمریکا اعلام داشت : به دلیل این که جمهوری اسلامی از همکاری با ایالات متحده در گذشته تجربه خوبی ندارد، محتاط عمل می کند.

وی با اشاره به گفتگوهای دو کشور در کنفرانس بازسازی افغانستان در "بن" پایتخت آلمان در سال 2001 افزود : در آن نشست ما کمک های بسیاری به آمریکا کردیم که این کمک ها در راستای برقراری آرامش و صلح در افغانستان مهم بود، اما جرج بوش رئیس جمهور آن کشور با "محورت شرارت" خواندن ایران پاسخ ما را داد.

عراقچی ضمن تاکید بر لزوم خروج نیروهای آمریکایی ازعراق و دادن مسئولیت برقراری امنیت در این کشور به دست خود عراقی ها، خواستار ارائه یک زمان بندی برای خروج نیروهای آمریکایی ازعراق شد.

معاون وزیر خارجه ایران ضمن هشدار در خصوص افزایش ناآرامی ها درعراق اعلام کرد که این مسئله می تواند فضای رعب و وحشت و آوارگی را در این کشور ایجاد کند.

عباس عراقچی همچنین درگیری های فرقه و قومی را ناشی از تلاش برخی از جریانات برای بهره برداری از آن دانست و بر نقش ایران برای کاهش تنش ها تاکید کرد.

عراقچی همچنین طرح اقدام نظامی آمریکا علیه برنامه های هسته ای ایران را اشتباه توصیف کرد و گفت که این امر می تواند جهنمی بدتر از عراق برای متجاوزین به همراه داشته باشد.