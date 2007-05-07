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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۸:۰۵

کتاب "پیدایش مسیحیت" منتشر شد

کتاب "پیدایش مسیحیت" تألیف دان ناردو با ترجمه مهدی حقیقت خواه از مجموعه تاریخ جهان توسط انتشارات ققنوس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیحیت از زمان بنیانگذارى ‏اش در حدود دو هزار سال پیش، به گسترده‏‌ترین دین‏ جهان تبدیل شده است، با د ‏ها فرقه که روى هم رفته تقریباً دو میلیارد پیرو را شامل ‏مى‏شوند.

سرگذشت مسیحیت یکى از بزرگ‏ترین کامیابى‏هاى تاریخ است و بر آمدن‏ اولیه دین مسیحى از سرآغاز محقرش در فلسطین در قرن اول میلادى تا کامیابى‏اش به‏عنوان دین عمده اروپا در قرون وسطاى اولیه داستانى جذاب و در عین حال یکى ازبزرگ‏ترین نقاط عطف جهان است.

این نقطه عطف انقلابى به معناى واقعى بود که گستره‏اى بسیار پهناور و نتایجى دیرپاداشت. به راستى، همان‏طور که تاریخدان برجسته مایکل گرانت اظهار مى‏دارد: سرآغاز و گسترش مسیحیت اولیه یکى از چند انقلابى را در تاریخ جهان پایه‏گذارى کرد که دوام آورده‏اند.

آنچه موفقیت اولیه مسیحیت را به یک‏انقلاب تبدیل کرد این بود که تغییرات فرهنگى فراگیرى، نخست در اروپا و خاورنزدیک و سپس در دیگر نقاط جهان، پدید آورد. این تغییرات بر رشد سیاسى،اجتماعى، و معنوى و سرنوشت تمامى ملت‏ها و اقوام، و همچنین افراد بى‏شمار، تأثیرژرفى برجا گذاشتند. 

کد مطلب 482316

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