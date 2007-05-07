ادعاهایم را در دادگاه ثابت می کنم / مدرک من شاهد زنده است

پرویز سیار که امروز در مصاحبه با یکی از روزنامه های ورزشی اتهاماتی را به برخی داوران وارده کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید مجدد بر حرفهایش گفت : پس از درگیری لفظی که هفته گذشته با یکی از داوران باتجربه کشورمان بر سر چنین مسائلی داشتیم یکی از داوران بین المللی پرده از اتفاقاتی برداشت که نشان می دهد وضعیت فساد مالی در بین برخی داوران وخیم تر از برداشت های قبلی من بود.

این کارشناس داوری فوتبال کشورمان در جواب این سوال که آیا توانایی اثبات ادعا و اتهام خود در دادگاه را دارد؟ خاطر نشان کرد: بهتر است داوران از من شکایت کنند تا ادعاهایم را در دادگاه به اثبات برسانم. من سه شاهد زنده دارم که ادعای آنها خود صورتجلسه است. یک کارشناس داوری ، یک داور بین المللی و یک کمک داور ملی شاهد من هستند که اگر لازم باشد در دادگاه شهادت خواهند داد.

پرویزسیار ادامه داد: وقتی یک مسئول به یک داور رشوه می دهد هیچوقت بطور رسمی این کار را انجام نمی دهد . بلکه با کمک یک دلال کارهای خود را پیش می برد تا زمانی که عمل خلاف آنها فاش شد همه چیز را حاشا کنند. در این بین تنها شهادت شاهدان عینی است که می تواند پرده از مسائل پشت پرده و رشوه دادن آنها بردارد. من نیز با استناد به شهادت آن داور بین المللی قصد رسیدگی به این مسائل را دارم.