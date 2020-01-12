پرونده «تعرفه ها» روی میز وزیر/ تورم فقط برای پزشکان نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پزشکی به عنوان تاثیرگذارترین گروه و حرفه در نظام سلامت کشور، همواره با مشکلات و چالش‌هایی در مسیر خدمت به مردم و بیماران مواجه بوده است که شاید، مهم‌ترین آنها در این سال‌ها، موضوع واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی است. پرونده تعرفه‌های پزشکی، از وقتی جنجالی شد که طرح تحول سلامت در سال ۹۳ کلید خورد و به یکباره شاهد افزایش نجومی تعرفه برخی رشته‌های پزشکی بودیم. به طوری که گفته می‌شود رشد تعرفه‌ها برای برخی رشته‌های پزشکی تا ۱۲۰ درصد هم افزایش داشته است.

به دنبال رشد ناهمگون تعرفه‌ها در آن سال، شاهد اعتراضاتی از سوی سایر گروه‌های غیر پزشک که در نظام سلامت با پزشکان همراهی می‌کنند، بودیم. گروه‌های پرستاری، آزمایشگاهی، رادیولوژی و…، در طول این سال‌ها بارها و به دفعات، اعتراضات خود را از تبعیض‌های تعرفه‌ای بروز داده‌اند. با این حال، این پزشکان هستند که هیچ وقت از میزان رشد تعرفه‌ها رضایت نداشته و گلایه می‌کنند.

افزایش تعرفه‌ها چگونه باشد

محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی سال ۹۹ مطابق با افزایش تورم و دستمزدها شده و گفته است که در دو سال گذشته مجموع رشد تعرفه‌ها ۱۳ درصد بوده است.

وی به این نکته هم اشاره کرده است که افزایش تورم و حتی حقوق و دستمزد غیرقابل مقایسه با رشد غیر منطقی تعرفه‌ها بوده و در صورت تکرار سناریوهای قبلی امکان پاسخگویی به کنترل هزینه‌ها و حفظ کیفیت خدمات وجود نخواهد داشت.

در واقع، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، از ابزار تهدید برای افزایش تعرفه‌ها استفاده کرده و اولتیماتوم داده که اگر برای سال آینده تعرفه‌ها آن طور که میل آنها است افزایش نیابد، نباید توقع خدمت با کیفیت داشت!

تورم فقط برای پزشکان نیست!

شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه شامل همه اقشار و صنوف مختلف است و این نیست که فکر کنیم فقط جامعه پزشکی تحت فشار است. به طور مثال، جامعه کارگری و کارمندی، با افزایش چند درصدی حقوق در ابتدای هر سال جدید، ناچار است هزینه‌های زندگی خود را که هر روز بالا می‌رود، مدیریت کند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در گزارشی که اخیراً ارائه کرده بود، عنوان داشته جلسات پی‌درپی با کارگروه پژوهشی اقتصاد سلامت برای نهایی کردن نتیجه «طرح تحقیقاتی تعرفه واقعی و هزینه تمام شده ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران» و در نهایت خروجی این طرح به میزان ۴۷,۵۰۰ تومان برای هر ویزیت و احتساب زمان یک ربع ساعت، برای بررسی و اظهارنظر و تصمیم نهایی به شورای عالی سازمان نظام پزشکی و هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی و هیأت رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی و مراکز ذی ربط مسئول از جمله شورای عالی بیمه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

شاید بتوان پذیرفت که ویزیت ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پزشکان عمومی قابل قبول باشد، زیرا این گروه از پزشکان همواره بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها می‌بینند. اما، نکته‌ای که نباید فراموش کرد، این است که به تبع این افزایش حتماً شاهد رشد تعرفه سایر گروه‌های پزشکی خواهیم بود که نمی‌توان انتظار داشت تعرفه آنها پایین‌تر یا هم ردیف تعرفه پزشکان عمومی باشد. سوالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که هزینه یک ویزیت همراه با دارو و…، برای قشر کارگر و کارمند چقدر تمام خواهد شد و اینکه آیا این اقشار توان پرداخت هزینه‌های خدمات درمانی سرپایی را خواهند داشت.

رشد تعرفه‌ها فقط برای بعضی پزشکان نباشد

عیسی مالمیر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان داشته است که تعرفه‌ها نباید به گونه‌ای تصویب شود که بعضی پزشکان به درآمدهای کلان برسند و برخی گروه‌های پزشکی مثل خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاه‌ها و…، با همه زحمات و سختی‌هایی که رشته آنها دارد، از تعرفه‌ها محروم شوند.

معیار محاسبه تعرفه‌ها

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف شورای عالی نظام پزشکی در تعیین تعرفه‌ها را، در نظر گرفتن شرایط کشور و هزینه‌های تمام شده عنوان کرد و گفت: قاعده کار و تعیین تعرفه‌ها به این شکل است که هزینه‌های تمام شده محاسبه شود و اگر دولت این هزینه‌ها را تأمین کند، می‌توان به ارائه خدمات استاندارد امیدوار بود. در غیر این صورت بپذیریم که جامعه پزشکی سوبسید این خدمات را می‌دهد.

وی در واکنش به اختلاف نظر گروه‌ها و رشته‌های پزشکی بر سر تعیین تعرفه‌ها با اساس کتاب کالیفرنیا (ارزش نسبی خدمات)، افزود: ما تلاش کرده‌ایم که اختلاف اعمال شده در تعرفه‌ها بر اساس کتاب کالیفرنیا برطرف شود و بر اساس معیارهای بین المللی، تعرفه‌ها را در ایران اعمال کنیم.

بی عدالتی در تعیین تعرفه‌ها

در همین حال، احمد موذن‌زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، با اشاره به بررسی تعرفه‌های خدمات درمانی بر اساس ترجمه کتاب ارزش‌های نسبی ورژن ۲۰۱۸، گفت: مشکلی که در چند سال اخیر در مورد کتاب بومی ارزش‌های نسبی داشتیم بی توجهی به جز حرفه‌ای و اهمیت دادن به جز فنی و تجهیزات پزشکی بوده است. زیرا، این کتاب به عنوان یک مرجع جهانی و استاندارد برای تعریف خدمات پزشکی و درمانی و به خصوص فیزیوتراپی شناخته می‌شود که در طول چند سال اخیر مدل بومی آن در سطح کشور مورد استناد بوده است، اما متأسفانه به مرور زمان ضرایب آن دچار تغییر و تحولاتی گردید و لذا ما اعتقاد داریم که اجرای بی چون و چرای کتاب مادر ارزش‌های نسبی با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و بدون دخل و تصرف به نحو مناسب‌تری می‌تواند ارزش گذاری عادلانه خدمات پزشکی را در بین گروه‌های مختلف ارائه دهنده خدمات سلامت انجام دهد و رعایت استاندارد جهانی مورد توجه و اهتمام ویژه ای باشد.

تعرفه‌ها روی میز وزیر

آنچه مسلم است، رشد تعرفه‌ها با شرایط موجود کشور و خواسته‌های جامعه پزشکی همخوانی ندارد. اما، نمی‌توان سایر گروه‌های درمانی در نظام سلامت را نادیده گرفت و از خدمات آنها چشم‌پوشی کرد. در حالی که پیشنهادات تعرفه‌ای سازمان نظام پزشکی به وزیر بهداشت اعلام شده است، حالا باید منتظر ماند تا شاهد موضع گیری وزیر از وضعیت رشد تعرفه‌ها در سال آینده بود. در حالی که وزیر بهداشت نیز از شرایط اقتصادی کشور مطلع بوده و خوب می‌داند که تأمین بودجه سلامت با دشواری‌هایی همراه است که می‌بایست با مدیریت و نظارت دقیق، از هدر رفت بودجه سلامت جلوگیری کرد.