متون درسی اسلامی باید در دانشگاه ها تدریس شوند

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی عصر دوشنبه در دیدار فراکسیون قرآنی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به توهین به مقدسات در برخی نشریات دانشجویی تصریح کرد : تنها راه نجات دادن دانشگاه‌های کشور از این وضعیت ، اسلامی کردن دروس دانشگاهی است.



وی افزود : دانشگاه‌های کشور وقتی می‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند که اسلامی باشند و این امر با حضور قرآن و اسلام در دروس دانشگاهی میسر می شود.



جوادی آملی خاطرنشان کرد : تنها راهکارهای اسلامی کردن دانشگاه‌ها، تغییر در متون درسی دانشجویان و اسلامی شدن این متون است.

وی اظهار داشت : معنای اسلامی شدن متون درسی دانشجویان این نیست که واحدهای درسی دینی را افزایش دهیم بلکه کلیه دروس دانشگاهی اعم از فیزیک، شیمی و ... باید اسلامی شود.



آیت‌الله جوادی آملی با تقسیم بندی علوم به اسلامی و غیر اسلامی یادآور شد : بر اساس جهان بینی الهی در کشورهای اسلامی علوم غیر اسلامی نباید داشته باشیم.

امام جمعه موقت قم با بیان این‌که تنها برخی از نمادهای اسلامی در کتاب‌های درسی دانش آموزان و دانشجویان وجود دارد تاکید کرد : این مسائل تنها نمایی از اسلام و نه خود اسلام واقعی را در کتاب‌ها نشان می‌دهد.

