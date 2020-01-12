تشییع شهدای مقاومت نشان داد مردم روند انقلاب اسلامی را قبول دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خوزستان اظهار کرد: ما در کشور حوادث مختلف تلخ و شیرینی را تجربه کردیم که هر کدام برای ما مهم و حائز اهمیت بود.
وی افزود: مهم این است که روند حرکت توسعه انقلاب اسلامی چگونه پیش میرود و ما همیشه نگران این بودیم که مردم نگاهشان به روند انقلاب اسلامی چگونه است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان تصریح کرد: تشییع شهدای شهدای مقاومت در کشور نشان داد که مردم روند انقلاب اسلامی را با دل و جان قبول دارند و با همه وجود این مسیر نورانی را حفاظت و پاسداری میکنند و دشمن اصلی همچنان آمریکا و استکبار جهانی است و آن ماهیتی که استکبار جهانی دارد، مشخص و روشن است.
شاهوارپور بیان کرد: حرکت و حضور میلیونی مردم در داخل و بیرون کشور نشان داد که همچنان روند انقلاب اسلامی در بین مردم محبوبیت دارد.
وی تصریح کرد: امروز آمریکا که در جنایتکاری نمونه ندارد و در دنیا جنایات زیادی را انجام داده است به این موضوع بسیاری میپردازد.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان عنوان کرد: در حمله هوایی ایران به پایگاههای نظامی در عراق تلفات و امکانات زیادی را از دست دادند اما بایکوت خبری شد و هیچ خبری را نگذاشتند پخش شوند و منتظر بودند تا اتفاقی در جمهوری اسلامی روی دهد تا به آن بپردازند.
وی بیان کرد: امیدواریم خداوند صبری را به ما بدهد که با کمک مردم بتوانیم از موانع عبور کنیم.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در خصوص فعالیتهای حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اظهار کرد: رسالت مهم که در حوزه نشر اهداف والای تفکر دفاع مقدس است که سردار علیپور توانست در این میدانهای سخت نجات دهند، نشر دهند و بانی این ارزشها و آثار در استان باشند.
وی گفت: استان خوزستان به رغم اینکه خط مقدم دفاع در هشت سال دفاع مقدس بود، فاقد موزه دفاع مقدس است که با پیگیریهای صورت گرفته توسط سردار علیپور آغاز این روند انجام شد و کارهای خوبی صورت گرفت.
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