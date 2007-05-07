المالکی خواستار حمایت بیشتر از روند سیاسی عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، دفتر "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد که "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با المالکی بر حمایت کشورش از دولت عراق و تلاش های بغداد برای برقراری امنیت و ثبات و حاکمیت قانون در این کشور تاکید کرد. بلر همچنین درباره نتایج نشست اخیر شرم الشیخ ابراز خوشبینی کرد.

از سوی دیگر، نخست وزیر عراق تاکید کرد : تلاش های سیاسی از اهتمام بیشتری برخوردار می باشد و تدابیر امنیتی و نظامی رو به جلو حرکت می کند و طرح امنیتی بغداد موسوم به "طرح حاکمیت قانون" نتایج مورد نظر خود را محقق می کند.

المالکی همچنین از همکاری نیروهای انگلیسی و عراقی در استان بصره، نقش مثبت شیوخ عشایر و شهروندان استان بصره و توانایی آنها در گذر از موانع و اختلافات و پایان دادن به عوامل بی ثباتی در این استان ستایش کرد.