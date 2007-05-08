نگاه مسلمانان ترکیه به فلسطین مذهبی و ریشه ای است / آرای حزب عدالت و توسعه بدنبال فشار نظامیان افزایش یافته است

"احمد وارول" طی یک نشست در محل خبرگزاری مهر درباره فعالیتهای این انجمن و مسلمانان ترکیه در حمایت از ملت فلسطین گفت : بیشتر فعالیتها درجهت کمک به مردم فلسطین از طرف مسلمانان و اسلامگرایان صورت می گیرد؛عملکرد و موجودیت این انجمن شاهد فراز و نشیب بسیاری بوده است؛ به طوری که در طی سالهای 1997 - 1996 در دوران نخست وزیری نجم الدین اربکان تعطیل شد که ناشی از فشارهای رژیم صهیونیستی بود .

به گفته وی، انجمن بعد از کودتای پست مدرن 96 در ترکیه با مساعد شدن جو سیاسی، دوباره شروع به فعالیت با نام متفاوت کرد و یک فصلنامه به نام قدس منشر نمود.

وی افزود: ما به سه شیوه به مردم فلسطین کمک می کنیم که یکی از این شیوه ها، انتشار کتاب و گزارش است؛ فعالیت با بخش ترکی سایت مرکز اطلاع رسانی فلسطین به 7 زبان که در سوریه واقع شده است از دیگر کارهای انجمن به شمار می رود .

به گفته وارول، کمکهای مالی، برقراری مناسبات تجاری و برپایی نمایشگاه به منظور عرضه محصولات فلسطینی بخش سوم راههای حمایت این انجمن از ملت فلسطین است .

وارول همچنین اظهار داشت : تمام کمکها از طرف مردم صورت می گیرد و ما تنها هماهنگ کننده هستیم؛ پیش از رجب طیب اردوغان کمکهای خارجی از طرف هلال احمر صادر می شد، ولی بعد از به حکومت رسیدن اردوغان، سازمان ایهاها و NGO ها اقدام به کمک رسانی می کنند .

وی درباره تشکیل گروه دوستی ترکیه و فلسطین در پارلمان ترکیه اشاره کرد: گروه دوستی ترکیه و فلسطین در پارلمان ترکیه برای نخستین بار تشکیل شد ودر مقابله با فشار تشکلهای غیردولتی گروه دوستی ترکیه و اسرائیل فعالیت گذشته خود را از دست داد و به طورسمبلیک در حال حاضر کارکرد دارد؛ کاهش روابط به ویژه پس از جنگ سی و سه روزه اسرائیل علیه لبنان محسوس تر شده است .

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از مردم فلسطین درباره کمک سایر اقلیتها و گروههای سیاسی گفت : بخش معدودی از مسیحیان و طیفهای سیاسی همانند سوسیالیستها و کمونیستها به روش صدور بیانیه یا تظاهرات از مردم فلسطین حمایت می کنند. در مقابل میانه روها بیشتر با یهودیان ارتباط دارند .

وی افزود : به طور کل مسلمانان حمایتشان بیشتر با نگاه مذهبی و ریشه ای انجام می شود؛ در حالی که لائیکها به موضوع ایدئولوژیک و با حساسیت روزمرگی نگاه می کنند.

احمد وارول در نشست فوق به تحولات اخیر در ترکیه و تنشهای سیاسی درباره انتخاب رئیس جمهوری در این کشور اشاره کرد و گفت : عبدا.. گل از کاندیداتوری ریاست جمهوری کناره گیری کرده و از لحاظ قانون اساسی باید یک انتخابات زودهنگام برگزار شود و این تاریخ مشخص شده است، ولی مجلس باید آن را تایید کند .

وی افزود : حکومت تلاش دارد مفاد قانون اساسی را تغییر دهد تا انتخابات با رای مستقیم مردم برگزار شود و برای تصویب این لایحه هم نیز به حمایت سایر احزاب نیاز است؛ در ظاهر، احزاب دیگر مخالفت می کنند، ولی در صورت پذیرش روند انتخابات زودهنگام انجام خواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از مردم فلسطین گفت : با توجه به فشار نظامیان، آرای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته است. گروههای فشار از قدرت یابی بیشتر AKP (حزب حاکم) جلوگیری می کنند تا این حزب به تنهایی قادر به کسب اکثریت کرسی های پارلمان نباشد.

وی تصریح کرد : دوران کودتای نظامی در ترکیه به پایان رسیده است و این موضوع را، نه اتحادیه اروپا و نه سازمانهای غیر دولتی هیچکدام نمی پسندند .