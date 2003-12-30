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۹ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۲۴

مدير كل بهزيستي استان كرمان در گفتگو با "مهر " خبر داد :

جمع آوري 1600 زن و دختر بي سرپرست ازمنطقه زلزله زده بم

بر اساس آخرين آمارها تا كنون بيش از 1 هزار و 600 دختر و زن بي سرپرست توسط ستادهاي مستقر در منطقه زلزله زده بم جمع آوري و به مراكز نگهداري موقت منتقل شده اند .

دکتر محمد ستايش در گفتگو با خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بخشي از اين افراد پس از شناسايي بستگان به خانواده ها بازگردانده شده و بخشي نيز به مراکزنگهداري موقت منتقل شدند ، همچنين تا کنون 1 هزار و 200 کودک بي سرپرست  از سوي مددکاران در سطح شهر و در بيمارستانها شناسايي شده اند  که تعدادي از آنها چند روز بعد از سوي بستگانشان تحويل گرفته شدند و  70 نفر ديگر نيز به دليل بي سرپرستي در حال حاضر در مراکز شبانه روزي  نگهداري مي شوند .

وي افزود :  در حال حاضر ظرفيت مراکز نگهداري کودکان بي سرپرست در استان کرمان به  2 هزار کودک و ساير مراکز کشور تا 30 هزار نفر افزايش يافته است  اما از آنجا که  نزديک به 12 هزار زخمي در بيمارستانها بستري هستند که  ممکن  والدين همين کودکان باشند ، فعلا نمي توان آمار نهايي و قطعي از کودکاني که طي حادثه بي سرپرست شده اند ، ارائه داد اما مطمئنا تعداد کودکان بي سرپرست افزايش خواهد يافت .  

دکتر ستايش با بيان اينکه  نزديک به 80 درصد خانواده ها دچار آسيب جدي شده و انسجام خانواده کاملا از بين رفته است ، اظهار داشت :  طبيعي است که اين حادثه  تعداد زيادي کودک بي سرپرست و زن سرپرست خانوار ،  معلول و  سالمند بي سرپرست  به جاي خواهد گذاشت و تصور ما اين است که اين خانواده ها تا 2 سال به حمايتهاي فوق العاده و همه جانبه اي از سوي نهادها و ارگانها براي بازسازي زندگي و بازگشت به زندگي عادي  نياز دارند . 

مدير کل بهزيستي استان کرمان  به تشکيل جلسه هيات دولت اشاره کرد و تصريح کرد :  تلاش مي کنيم تا در اين جلسه اعتباراتي را  خارج ازچارچوب  اعتبارات  موجود  در فصل 6 بودجه بهزيستي براي حمايت بيشتر در زمينه هاي مالي ، مسکن ، ايجاد اشتغال و مستمري بازماندگان اختصاص دهيم .

کد مطلب 48235

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