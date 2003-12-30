جمع آوري 1600 زن و دختر بي سرپرست ازمنطقه زلزله زده بم

دکتر محمد ستايش در گفتگو با خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بخشي از اين افراد پس از شناسايي بستگان به خانواده ها بازگردانده شده و بخشي نيز به مراکزنگهداري موقت منتقل شدند ، همچنين تا کنون 1 هزار و 200 کودک بي سرپرست از سوي مددکاران در سطح شهر و در بيمارستانها شناسايي شده اند که تعدادي از آنها چند روز بعد از سوي بستگانشان تحويل گرفته شدند و 70 نفر ديگر نيز به دليل بي سرپرستي در حال حاضر در مراکز شبانه روزي نگهداري مي شوند .

وي افزود : در حال حاضر ظرفيت مراکز نگهداري کودکان بي سرپرست در استان کرمان به 2 هزار کودک و ساير مراکز کشور تا 30 هزار نفر افزايش يافته است اما از آنجا که نزديک به 12 هزار زخمي در بيمارستانها بستري هستند که ممکن والدين همين کودکان باشند ، فعلا نمي توان آمار نهايي و قطعي از کودکاني که طي حادثه بي سرپرست شده اند ، ارائه داد اما مطمئنا تعداد کودکان بي سرپرست افزايش خواهد يافت .

دکتر ستايش با بيان اينکه نزديک به 80 درصد خانواده ها دچار آسيب جدي شده و انسجام خانواده کاملا از بين رفته است ، اظهار داشت : طبيعي است که اين حادثه تعداد زيادي کودک بي سرپرست و زن سرپرست خانوار ، معلول و سالمند بي سرپرست به جاي خواهد گذاشت و تصور ما اين است که اين خانواده ها تا 2 سال به حمايتهاي فوق العاده و همه جانبه اي از سوي نهادها و ارگانها براي بازسازي زندگي و بازگشت به زندگي عادي نياز دارند .

مدير کل بهزيستي استان کرمان به تشکيل جلسه هيات دولت اشاره کرد و تصريح کرد : تلاش مي کنيم تا در اين جلسه اعتباراتي را خارج ازچارچوب اعتبارات موجود در فصل 6 بودجه بهزيستي براي حمايت بيشتر در زمينه هاي مالي ، مسکن ، ايجاد اشتغال و مستمري بازماندگان اختصاص دهيم .