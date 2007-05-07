طرح جامع ایران برای مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم ، مشاور رئیس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خطاب به "روبرتو آربیتریو" افزود: شاید این شائبه باشد که ما رویکردی پلیسی در مواجهه با مواد مخدر داریم ولی واقعیت چیز دیگری است. طرح جامعی برای مبارزه با مواد مخدر در ایران به تصویب رسیده است که همه ابعاد مقابله، پیشگیری و درمان را در بر می گیرد.

دبیرکل ستاد مبارز با مواد مخدر تصریح کرد: تلاش این است که جامعه ما نتایج محسوس و ملموس این طرح جامع را احساس کند.

وی با ابراز نگرانی از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان، افزود: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مسائل اخلاقی و انسانی ، به لحاظ شرعی با ترانزیت مواد مخدر به شدت برخورد می کند ، لیکن مسئله مواد مخدر ، مساله یک کشور نیست و برای مبارزه با آن همکاری های منطقه ای و بین المللی ضروری است .

احمدی مقدم در ادامه گفت: برای حل مساله مواد مخدر در منطقه ، همکاری ایران ، پاکستان و افغانستان ضروری است.

روبرتو آربیتریو، نماینده UNODC در تهران نیز در این دیدار ضمن تبریک انتصاب احمدی مقدم به سمت دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: من در طول مدتی که در ایران هستم، اقدام های بسیار گسترده تهران را در مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در مرزها دیده ام.

وی در ادامه دیدار با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: جمهوری اسلامی ایران صدمه های انسانی جبران ناپذیری در رویارویی با قاچاق مواد مخدر متحمل شده و برای ما واضح است که ایران با توجه به سوابق روشن و تجربه هایی که دارد ، می تواند در مسایل منطقه ای نقش موثری داشته باشد.

در پایان این دیدار، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان بر همکاری گسترده میان جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.