سیار برای حفظ آبروی داوری فریاد می زند / همه چیز از یک جلسه شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا غیاثی در مطلبی که برای گروه ورزشی مهر ارسال کرد آورده است : « تا آنجا که بنده مطلع هستم آقای دکتر سیار شدیدا به لزوم سلامت جامعه داوری فوتبال اعتقاد داشته و بدان علاقه مند هستند. وقتی هم که آقای عنایت و فرد دیگری برای جانشینی بنده در کمیته داوران مد نظر بودند ایشان در نشست های پشت پرده تلاش بسیار کرد تا مسئولیت کمیته داوران به عهده عنایت واگذار شود.

ادعای نامبرده بر می گردد به جلسه هفته گذشته داوران تهرانی در تالار دفتر امورمشترک فدراسیون ها در مجموعه ورزشی شهید شیرودی. دکتر سیار درآن جلسه حضور یافته بود تا به دعوت به دوئل یکی از داوران که دکتر در مصاحبه با روزنامه ای گفته بود با وجود شائبه هایی که وجود دارد او نباید در لیگ برتر قضاوت کند (این داور تلفنی به او گفته بود اگر جرات داری روز دوشنبه در جلسه داوران حاضر شو) پاسخ گوید. در آن جلسه درگیری لفظی شدید و روشنگرانه ای بین دکتر سیار، ممیز و یدالله سلیمانی و آن داور رخ می دهد، در پایان همان جلسه بعضی از داوران مثل آقایان (م -ر) و (ع -ی) نزد دکتر می روند و با التماس و درخواست از او می خواهند دیگر کاری به کار آن داور نداشته باشد. دکتر پاسخ می دهد من با او مشکل شخصی ندارم اما به خاطر حفظ آبروی جامعه داوری می باشد که فریاد می زنم. آنها به دکتر می گویند مگرفقط همین یک داور است که فاسد می باشد ما دیگرانی را هم می شناسیم که اینکاره هستند چرا به آنها کاری ندارید و دکتر می گوید آگر آنها را هم بشناسم ولشان نمی کنم.

از آن روز به بعد دکتر که تعصب زیادی روی سلامت جامعه داوری دارد شدیدا بر آشفته و ناراحت و هیجان زده است. از همین رو امروز این ادعای خود را مطرح کرده است. شاید ادعای او سنگین و وهم برانگیز باشد و بار حقوقی داشته باشد ولی من خاطرجمع هستم که دکتر سیار از سر دلسوزی برای جامعه داور و فوتبال این حرف را زده است. »