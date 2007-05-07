کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، بنابر منابع ارتش آمریکا این تیراندازی در بیرون زندان پل چرخی در جنوب کابل صورت گرفت و مرد مسلح چهار سرنشین آمریکایی یک خودرو را هدف تیراندازی قرار داد و خود وی نیز هدف تیراندازی سربازان افغان قرار گرفت و کشته شد.

گرچه هنوز انگیزه اصلی این تیراندازی روشن نشده و وزارت دفاع افغانستان نیز در این مورد واکنشی نشان نداده ولی یک سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان گفت که تحقیقات اولیه نشان می دهد که فرد مهاجم، یک سرباز "فراری" بوده است.

وزارت کشور افغانستان از بازداشت افرادی در این مورد خبر داده، اما به جزییاتی بیشتری در این باره و تعداد و یا هویت باز داشت شدگان اشاره نکرده است.

سربازان کشته شده آمریکایی مسئولیت آموزش سربازان افغان را در راستای تامین امنیت زندان پل چرخی که از بزرگترین زندان ها در افغانستان است و در سال 1970 تاسیس شد به عهده داشتند.