به گزارش خبرنگار مهر، امیر ارجمند ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در محل اتاق اصناف زنجان، به دخالت اصناف در فعالیتهای حوزه میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف واحدهایی که با مجوز میراث فرهنگی فعالیت میکنند را مجبور به دریافت مجوز دیگر از اصناف میکند و این امر دخالت در فعالیتها و اختیارات میراث فرهنگی است.
وی اظهار کرد: از لحاظ قانونی این موضوع نمیتواند اتفاق بیفتد و اتاق اصناف نمیتواند در روند فعالیت واحدهایی که از میراث فرهنگی مجوز فعالیت دارند، دخالت کند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان، گفت: خانههای بوم گردی، هتلها، مهمانپذیرها، مراکز تفریحی، محوطههای گردشگری، مراکز گردشگری، غذاخوریها و رستورانها تحت نظر میراث فرهنگی است و اصناف نباید به نرخگذاری در این مراکز وارد شود.
ارجمند ابراز کرد: اتاق اصناف نباید در صدور مجوزها برای حوزه گردشگری دخالت کند و در این زمینه باید برخورد لازم صورت گیرد.
در ادامه این جلسه، مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی استان حمایت لازم از واحدهای صنفی را دارد، تصریح کرد: این سازمان واحدهایی که شرایط لازم را داشته باشند را بیمه میکند.
علیاری گفت: تامین اجتماعی استان زنجان در سطح کشور دارای شاخصهای خوبی است و در زمینه بیمه کردن قالیبافان و کارگران بسیار فعال است.
وی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان، گفت: این صنوف غربالگری و شناسایی شده و سازمان نسبت به بیمه کردن صنوف مزاحم مشکلی ندارد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان، در خصوص بیمه چاپخانه داران، افزود: اگر چاپخانه از ابزار فتوشاپ در فعالیتهای خود استفاده کند نمیتواند از حمایت دولت استفاده کند.
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