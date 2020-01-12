به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید قاسمی ده‌چشمه، با اشاره به فهرست کارخانه‌های مورد تأیید برای تبدیل خودرو بنزینی به گازسوز، گفت: با هفت شرکت در حال مذاکره هستیم و قراردادهایش نیز آماده است، مقرر شد ۲۵۰ مرکز با هماهنگی تجهیزات لازم را از این هفت شرکت تأمین کنند.

وی افزود: این ۲۵۰ مرکز، همان مراکزی هستند که نام و آدرس آنها در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آورده شده، اما ممکن است تعدادشان افزایش یابد، اکنون نمی‌توان درباره تعداد دقیق این جایگاه‌ها اظهارنظر کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه اکنون استقبال از مصرف سی‌ان‌جی افزایش یافته است و روزانه ۲۴.۳ میلیون مترمکعب از این سوخت مصرف می‌شود، تصریح کرد: تعداد ثبت‌نام‌ها ۵۰ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته، اما آن چیزی که مدنظر ماست، هنوز اتفاق نیفتاده، در کل رشد استقبال خوب بوده است.

قاسمی ده‌چشمه عنوان کرد: سرانجام تا دو هفته دیگر، این مراکز تأیید می‌شوند و اقدام‌های لازم در این باره انجام می‌شود و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند. هم‌اکنون نیز مردم می‌توانند با هزینه خود به این مراکز مراجعه کنند، مشکلی در این بخش وجود ندارد، اما باتوجه به اینکه تجهیز انجام شده است، احتمال می‌رود ظرف ۲ هفته دیگر قرارداد امضا شود و ما می‌توانیم به‌صورت رایگان مخازن را برای مراکز مشخص‌شده ارسال کنیم تا فرآیند کار پیش رود.

وی درباره ظرفیت انجام این کار گفت: این مسئله به ظرفیت کارگاه‌ها بستگی دارد، اما می‌توان گفت تقریباً در هر شرکت، کارخانه و مخزن حدود ۱۵ هزار تبدیل در هرماه انجام شود؛ به عبارت دیگر در هر کدام از هفت کارخانه، امکان تبدیل ۱۵ هزار مخزن وجود دارد و قصد داریم این ظرفیت را تا پایان سال به ۳۰ هزار مخزن افزایش دهیم.