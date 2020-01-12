به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر گفت: صبح روز بیست و یکم دی ماه مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس در پی اجرای طرح برخورد پلیس با صنوف متخلف و همچنین نظارت بر آنها از سفره خانه‌های سنتی در محدوده شمال پایتخت بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در این طرح از ۱۸ واحد صنفی سفره خانه و قهوه خانه بازدید شد، ابراز داشت: در بازدید انجام شده مشخص شد که دو واحد صنفی سفره خانه در حوالی پاسداران و جنت آباد فاقد پروانه کسب بوده و در محل‌ها تعدادی افراد مشکوک در تردد هستند که نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و دستور پلمب هر دو واحد صنفی صادر شد.

این مقام انتظامی با بیان این که روز گذشته با دستور قضائی هر دو واحد صنفی پلمب شدند، خاطر نشان کرد: در این رابطه ۵ نفر دستگیر که ۳ تن از این متهمان، مشتریان واحدهای صنفی هستند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت با انتقال متهمان به این معاونت و انجام تحقیقات تکمیلی در این خصوص، هر ۵ متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

