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۲۲ دی ۱۳۹۸، ۱۶:۰۵

سرپرست بهزیستی مازندران:

مراکز مثبت زندگی در مازندران راه اندازی می شود

مراکز مثبت زندگی در مازندران راه اندازی می شود

ساری - سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به راه اندازی دو هزار مرکز مثبت زندگی در کشور گفت: این مراکز در این استان نیز راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری بعدازظهر یکشنبه در جلسه سراسری با کارشناسان پیشگیری با محوریت کلان پروژه‌های سازمان بهزیستی در سار ی، توسعه مراکز مثبت زندگی را از ضرورت‌ها برشمرد و گفت: تاکنون دو هزار مرکز مثبت زندگی در کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به وجود یک معلول به ازای هر ۵۶ نفر در استان و اینکه ۱۰ درصد جمعیت استان از معلولیت رنج می رند، اظهار داشت: این درحالی که فقط دو درصد توسط بهزیستی شناسایی و خدمات رسانی می‌شوند.

وی با اشاره به هزینه بالایی که معلولیت بر جامعه و خانواده تحمیل می‌کند، گفت: بیشتر معلولیت‌ها با مشاوره‌ها و غربالگری قابل درمان و مدیریت است و باید نگاه ویژه ای به این بخش داشته باشیم زیرا نگاه درمان محوری مهمترین مشکل جامعه است.

باقری با اظهار اینکه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با آمار و ارقام ممکن نیست از مسئولان و کارشناسان اجتماعی خواست تا از تکیه بر آمارها خودداری کنند و بر روی آسیب‌های اجتماعی تمرکز کنند.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه فقط بهزیستی نباید نگران آسیب‌های اجتماعی باشد، افزود: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فقط به گردن بهزیستی واگذار شده در حالی که باید خانواده‌ها را با این آسیب‌ها درگیر کرد.

وی خواستار شناسایی تمامی خانواده‌های دارای عضو معلول و زوجین در شرف ازدواج شد و گفت: بسیاری از خدمات بهزیستی در حوزه پیشگیری از بروز معلولیت‌ها به صورت رایگان ارائه می‌شود.

کد مطلب 4823657

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