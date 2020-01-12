شهرام ندیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به امدادرسانی به ۲۳۴ خودروی گرفتار برف در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: نیروی‌های راهداری چهارمحال و بختیاری از روز پنج شنبه تا کنون به این تعداد خودرو امداد رسانی کردند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: یک هزار و ۳۰۰ تن شن و نمک در محورهای ارتباطی استان برای جلوگیری از یخ زدگی پاشیده شده است.

وی گفت: راهداری چهارمحال و بختیاری دارای ۳۳۰ خودروی سنگین و نیمه سنگین است.

سرپرست اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۲۲۵ راهدار به خودروهای گرفتار برف و کولاک امداد رسانی کردند.