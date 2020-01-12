اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات عراق سوگند یاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، مرکز اطلاع رسانی شورای قوه قضائیه عراق در بیانیه ای اعلام کرد: اعضای جدید شورای کمیسیون عالی مستقل انتخابات صبح روز یکشنبه در برابر فائق زیدان رئیس این شورا سوگند یاد کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است: فائق زیدان طی سخنانی در این مراسم بر استقلال شورای کمیسیون انتخابات از همه مقامات و نهادهای قوه مقننه و اجرایی و حتی قضائی تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه رسانه‌های عراقی از درگیری‌هایی میان معترضان عراقی و نیروهای امنیتی این کشور در استان واسط و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی و معترضان خبر دادند.

روسیا الیوم هم گزارش داد: صدها معترض روز یکشنبه در استان واسط واقع در جنوب شرقی عراق مقابل ساختمان دانشگاه واسط در شهر کوت تظاهرات کردند.

خبرنگار این شبکه در عراق افزود: معترضان و نیروهای امنیتی پس از دعوت معترضان به تداوم نافرمانی دانشجویی، درگیر شدند که در پی آن معترضان به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند.

بر اساس گزارش این شبکه، شمار زیادی از معترضان، دانشجویان دانشگاه واسط هستند که مخالف از سرگیری کلاس‌ها از سوی وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی هستند و در پی همین موضوع دانشگاه مذکور تعطیل شد.

خبرگزاری المعلومه هم در این باره نوشت: در پی سنگ پرانی تظاهرات کنندگان به نیروهای پلیس در استان واسط، ۱۰۰ نیروی پلیس مصدوم شدند.