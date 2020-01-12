خانواده شهدای هواپیمای اوکراین اجازه سوءاستفاده به دشمن ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه در حاشیه دیدار با خانواده شهدای سانحه هوایی اخیر که با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان، فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد ضمن تسلیت به خانواده شهدا حادثه هوایی، یادآور شد: همانطور که در روایات و سیره بزرگان بیانشده است، صبر بر این مصائب بسیار تأکید شده است.
وی بابیان اینکه انسانها در معرض آزمایش قرار دارند، تأکید کرد: هیچکس نمیتواند محاسبه عمر خودش را داشته باشد اما در این لحظات مهم این است که همه ما داغدار این شهدا و این جوانان هستیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان، تصریح کرد: این اقدام و خطای انسانی نهتنها خانوادههای این عزیزان را بلکه همه ملت و مردم ما را داغدار کرد.
وی در با تقدیر از خانوادههای این شهدا، ابراز داشت: بحمدالله مواضعی که خانوادههای این شهدا در این چند روز داشتهاند فرصتی را به افرادی که همیشه به دنبال سو استفاده هستند نداده است و این وظیفه ما است که از شما تشکر کنیم.
در ادامه سردار مظاهر مجیدی فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) همدان نیز با اشاره به جلسه شب گذشته خود با سردار سلامی یادآور شد: امروز بنده از طرف فرمانده کل سپاه پاسداران به منزل شما بزرگواران آمدهام تا عرض تسلیت ایشان را عرض کنم.
وی با تأکید بر اینکه از دست دادن عزیزان غم بسیار بزرگی است، افزود: بنده را که خود نیز خانواده شهید هستم را در غم خود شریک بدانید، البته شرایط در زمان جنگ متفاوت با امروز بود و پذیرش این اتفاقت بسیار سخت است.
فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان بابیان اینکه این شهدا را فرزندان خود میدانیم، یادآور شد: پس از شهادت سردار سلیمانی و تهدیدهای دولت آمریکا، کشور در شرایط بسیار سختی قرار داشت و به همین دلیل چهارشنبهشب سطح آمادگی بالایی در کشور اعلام شد که هرگونه تحرک در فضا رصد شود.
وی ادامه داد: قطعاً در چنین شرایطی کنترل کردن فضا کار بسیار سختی است، که متأسفانه با خطای انسانی این اتفاق ناراحتکننده رخ داد.
سردار مجیدی به سخنان سردار حاجیزاده اشاره کرد و گفت: پس از این حادثه فرمانده هوا و فضا سپاه شخصاً عذرخواهی کرد و تمام مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
وی در پایان بابیان اینکه در احادیث داریم، اگر خداوند فرزند خانوادهای را بگیرد خودش جانشین آن فرزند در خانه میشود، تصریح کرد: بنده بهعنوان خدمتگزار شما امیدوارم بتوانیم با برگزاری مراسمی درشان این شهدا عظمت آنها را قدر بدانیم.
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